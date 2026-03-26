By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IPL 2026 दूसरे फेस का शेड्यूल आया सामने- प्लेऑफ मैचों का अभी भी इंतजार, यह रहा 70 मैचों का अपडेट
BCCI ने गुरुवार को आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है. इससे पहले बोर्ड ने देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चुनावों को देखते हुए 12 अप्रैल तक ही शेड्यूल जारी किया था.
IPL 2026 Full Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार (26 मार्च) को आईपीएल के 19वें सीजन के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है. दूसरे फेस में जारी शेड्यूल के मुताबिक 50 मैच खेले जाएंगे. अभी भी इस सीजन के प्लेऑफ और फाइनल मैचों के शेड्यूल का ऐलान बाकी है, जिसकी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा. दूसरे चरण के लिए हुए इस ऐलान के मुताबिक, 13 अप्रैल से 24 मई के बीच खेले जाने वाले ये सभी मैच देश के 12 शहरों में खेले जाएंगे. इससे पहले बोर्ड ने पहले चरण का शेड्यूल 28 मार्च से 12 अप्रैल 2026 तक ही जारी किया था.
पहले चरण का शेड्यूल जारी करते हुए शुरुआती 20 मैचों का ही ऐलान किया गया था. 10 टीमों वाली इस लीग में अब सभी 70 मैचों का शेड्यूल सामने आ गया है. दूसरे चरण के मुताबिक, बाकी के 50 मैच बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में आयोजित होंगे.
इससे पहले बोर्ड ने देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की संभावना के चलते अपना पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया था.
अप्रैल महीने के दौरान पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधान सभा के लिए मतदान होगा. चुनाव से पहले उम्मीदवारों के नॉमिनेशन, कैम्पेन के लिए आयोजित होने वाले जुलूस, रैलियां और चुनावी सभाओं के अलावा शांति पूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने होते हैं.
ऐसे में इस दौरान यहां आईपीएल मैचों की मेजबानी संभव नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए BCCI ने शुरुआती 20 मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया था. जब चुनाव आयोग ने इन राज्यों में मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया तो फिर उससे तालमेल बिठाने के बाद उसने बाकी के सभी मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया.
यह है IPL 2026 लीग स्टेज का पूरा शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|दिन
|समय
|होम टीम
|अवे टीम
|वेन्यू
|1
|28-मार्च-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|बेंगलुरु
|2
|29-मार्च-2026
|रविवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|3
|30-मार्च-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|राजस्थान रॉयल्स
|गुवाहाटी
|4
|31-मार्च-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|5
|01-अप्रैल-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|6
|02-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|7
|03-अप्रैल-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|8
|04-अप्रैल-2026
|शनिवार
|3:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|9
|04-अप्रैल-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|10
|05-अप्रैल-2026
|रविवार
|3:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|11
|05-अप्रैल-2026
|रविवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|बेंगलुरु
|12
|06-अप्रैल-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|13
|07-अप्रैल-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|गुवाहाटी
|14
|08-अप्रैल-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|15
|09-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|66
|21-मई-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|67
|22-मई-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|68
|23-मई-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|69
|24-मई-2026
|रविवार
|3:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|70
|24-मई-2026
|रविवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें