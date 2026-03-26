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Ipl 2026 2nd Phase Schedule Announces Playoff And Final Yet To Be Announced

IPL 2026 दूसरे फेस का शेड्यूल आया सामने- प्लेऑफ मैचों का अभी भी इंतजार, यह रहा 70 मैचों का अपडेट

BCCI ने गुरुवार को आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है. इससे पहले बोर्ड ने देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चुनावों को देखते हुए 12 अप्रैल तक ही शेड्यूल जारी किया था.

IPL 2026 Full Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार (26 मार्च) को आईपीएल के 19वें सीजन के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है. दूसरे फेस में जारी शेड्यूल के मुताबिक 50 मैच खेले जाएंगे. अभी भी इस सीजन के प्लेऑफ और फाइनल मैचों के शेड्यूल का ऐलान बाकी है, जिसकी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा. दूसरे चरण के लिए हुए इस ऐलान के मुताबिक, 13 अप्रैल से 24 मई के बीच खेले जाने वाले ये सभी मैच देश के 12 शहरों में खेले जाएंगे. इससे पहले बोर्ड ने पहले चरण का शेड्यूल 28 मार्च से 12 अप्रैल 2026 तक ही जारी किया था.

पहले चरण का शेड्यूल जारी करते हुए शुरुआती 20 मैचों का ही ऐलान किया गया था. 10 टीमों वाली इस लीग में अब सभी 70 मैचों का शेड्यूल सामने आ गया है. दूसरे चरण के मुताबिक, बाकी के 50 मैच बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में आयोजित होंगे.

इससे पहले बोर्ड ने देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की संभावना के चलते अपना पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया था.

अप्रैल महीने के दौरान पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधान सभा के लिए मतदान होगा. चुनाव से पहले उम्मीदवारों के नॉमिनेशन, कैम्पेन के लिए आयोजित होने वाले जुलूस, रैलियां और चुनावी सभाओं के अलावा शांति पूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने होते हैं.

ऐसे में इस दौरान यहां आईपीएल मैचों की मेजबानी संभव नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए BCCI ने शुरुआती 20 मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया था. जब चुनाव आयोग ने इन राज्यों में मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया तो फिर उससे तालमेल बिठाने के बाद उसने बाकी के सभी मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया.

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यह है IPL 2026 लीग स्टेज का पूरा शेड्यूल

मैच तारीख दिन समय होम टीम अवे टीम वेन्यू 1 28-मार्च-2026 शनिवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बेंगलुरु 2 29-मार्च-2026 रविवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस मुंबई 3 30-मार्च-2026 सोमवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी 4 31-मार्च-2026 मंगलवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़ 5 01-अप्रैल-2026 बुधवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ 6 02-अप्रैल-2026 गुरुवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता 7 03-अप्रैल-2026 शुक्रवार 7:30 PM पंजाब किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई 8 04-अप्रैल-2026 शनिवार 3:30 PM मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली 9 04-अप्रैल-2026 शनिवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस अहमदाबाद 10 05-अप्रैल-2026 रविवार 3:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद 11 05-अप्रैल-2026 रविवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बेंगलुरु 12 06-अप्रैल-2026 सोमवार 7:30 PM पंजाब किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता 13 07-अप्रैल-2026 मंगलवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी 14 08-अप्रैल-2026 बुधवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली 15 09-अप्रैल-2026 गुरुवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता 66 21-मई-2026 गुरुवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई 67 22-मई-2026 शुक्रवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद 68 23-मई-2026 शनिवार 7:30 PM पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ 69 24-मई-2026 रविवार 3:30 PM राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस मुंबई 70 24-मई-2026 रविवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता