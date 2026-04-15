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IPL 2026: खत्म नहीं हो रहीं KKR की मुश्किलें, अब कप्तान अजिंक्य रहाणे पर लगा जुर्माना
सीजन की पहली जीत तलाश कोलकाता नाइट राइडर्स को मंगलवार को चौथी हार का सामना करना पड़ा. इस बीच उसके कप्तान अजिंक्य रहाणे पर इस गुनाह के लिए जुर्माना भी लगा है.
आईपीएल 2026 में तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम अभी तक बिखरी-बिखरी दिख रही है. मंगलवार को उसे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा. अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली यह टीम खेल के हर क्षेत्र में फीकी दिख रही है. इस बीच BCCI ने केकेआर के इस कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. रहाणे पर यह दंड दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
केकेआर को मंगलवार को खेले गए इस मैच में 32 रन से हार का सामना करना पड़ा. उसकी टीम वर्तमान सत्र में अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई और अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है. आईपीएल के बयान के अनुसार, ‘कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के मैच के दौरान उनकी टीम की धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है.’
इसमें कहा गया है, ‘आईपीएल की न्यूनतम ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह उनकी टीम का इस सत्र का पहला अपराध था. इसलिए रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.’ कप्तान रहाणे ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए. संजू सैमसन ने 32 बॉल पर 48 रन बनाए. वहीं आयुष म्हात्रे 17 बॉल पर 38 रनों का योगदान दिया. केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी ने 4 ओवर में 35 रन बनाकर 2 विकेट निकाले.
इस बार नाइट राइडर्स की बैटिंग फ्लॉप रही और वह 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 160 रन ही बना पाई. केकेआर के बल्लेबाज यहां तेजी से रन नहीं बना पाए और निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाते रहे. टीम ने 100 रन जोड़ने से पहले ही अपने 6 विकेट गंवा दिए थे. KKR की ओर से नंबर 8 पर उतरे रमनदीप सिंह ने टीम की ओर से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट (152.17) से रन बनाए. उन्होंने 23 बॉल में 35 रन ठोके. इस टीम को अपने खेल में कई मोर्चों पर सुधार की दरकार है.
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