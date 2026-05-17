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IPL 2026: दिग्गज ने सुनील नरेन को बताया आईपीएल इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी, तारीफ में कही ये बातें...

IPL 2026: केकेआर ने तीन बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है, और हर बार सुनील नरेन ने शानदार प्रदर्शन किया है.

Published date india.com Published: May 17, 2026 1:29 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Sunil Narine

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन हमेशा ही अपने प्रदर्शन से चर्चा में रहते हैं. कभी गेंद से तो कभी बल्ले से वो टीम की जीत में योगदान जरूर देते हैं. इसी को देखते हुए नरेन, अंबाती रायडू की नजर में सबसे महान खिलाड़ी हैं. उनका मानना ​​है कि सुनील नरेन इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी हैं. नरेन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाने में गेंद से अहम भूमिका निभाई. शनिवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेले गए हाई-स्कोरिंग मुकाबले में नरेन ने 4 ओवर के स्पेल में 29 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया. अंबाती रायडू ने कहा कि नरेन की निरंतरता और बल्ले और गेंद दोनों से मैच पर असर डालने की काबिलियत उन्हें टूर्नामेंट का अब तक का सबसे महान खिलाड़ी बनाती है.

सुनील नरेन की तारीफ में कसीदे

रायडू ने कहा: “मेरे हिसाब से सुनील नरेन अब तक के सबसे बेस्ट आईपीएल खिलाड़ी हैं. वह गेंद और बल्ले दोनों से मैच-विनर है. आईपीएल में कई बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन नरेन हमेशा सबसे अलग दिखते हैं. वह मेरे लिए लिस्ट में सबसे ऊपर है.” नरेन का लंबा करियर और इम्पैक्ट उन्हें लीग में सबसे अलग बनाता है. वह आईपीएल इतिहास में 205 विकेट के साथ तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. नरेन से आगे सिर्फ युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार हैं.

नरेन का प्रदर्शन

साल 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में शामिल हुए नरेन ने केकेआर को तीन आईपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. साल 2012 में उन्होंने 5.47 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 24 विकेट झटके थे और केकेआर को पहली बार चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. इसके बाद 2014 में उन्होंने 21 विकेट अपने नाम किए, जबकि 2024 में उन्होंने 17 विकेट निकाले थे. खास बात यह है कि नरेन ने एक भी आईपीएल सीजन में कभी भी 8 रन प्रति ओवर से ज्यादा नहीं दिए हैं. वह लीग के सबसे किफायती गेंदबाजों में से एक हैं.

बल्लेबाजों के लिए पहेली

रायडू ने यह भी बताया कि दूसरे बड़े टी20 स्पिनरों की तुलना में नरेन का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है. उन्होंने कहा: “मुझे लगता है कि राशिद खान के साथ एक अनोखी समस्या है, खासकर ऐसी पिचों पर, क्योंकि हर चीज जैसे ‘टॉपस्पिन’ होती है. जब उस तरह की गेंद सतह पर आती है, तो वह तेजी से बल्ले पर आती है. हालांकि, सुनील नरेन जो भी गेंदें करते हैं, वह सतह पर टिक जाती है. ऐसा हमेशा होता है. उनकी गेंद कभी बल्ले पर फिसलती नहीं है. एक बल्लेबाज के तौर पर, सुनील नरेन जैसे किसी के खिलाफ लाइन अप करना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि गेंद टिक जाती है. आप अक्सर अपना शेप खो देते हैं.” (इनपुट: आईएएनएस)

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Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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