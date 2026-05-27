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IPL 2026- RCB ने सिर्फ क्वॉलीफायर नहीं जीता बल्कि एक कड़ा स्टेटमेंट दिया है: अनिल कुंबले

भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने कहा कि मंगलवार को RCB ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि एक स्टेटमेंट दिया है. नॉक आउट मैचों में आपको ऐसे ही प्रदर्शन की आस होती है.

Written by: Arun Kumar
Published: May 27, 2026, 6:47 PM IST
RCB 2026
IPL 2026- क्वॉलीफायर 1 में जीत के दौरान RCB @IPL-BCCI

इसी सीजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में अपना खिताब बचाने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) दमदार फॉर्म में है और उसने इस मंगलवार को गुजरात टाइटन्स (GT) को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है. अब रविवार को उसे अंतिम बाधा पार करनी है. फाइनल मे वह किस टीम से खेलेगी इसका फैसला शुक्रवार को होने वाले दूसरे क्वॉलीफायर में होगा, जहां GT की टीम बुधवार को होने वाले एलिमिनेटर की विजेता से भिड़ेगी.

मंगलवार को GT ने टॉस हारकर RCB को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. इस मैच में RCB ने दमदार बैटिंग की और उन्होंने 5 विकेट खोकर 254 रन बनाए. इसके बाद उसने GT को 162 रनों पर समेट कर 92 रनों से दमदार जीत दर्ज की. भारतीय टीम और आरसीबी के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने आरसीबी के प्रदर्शन की तारीफ की है.

और पढ़ें: IPL 2026 RCB vs GT: रजत पाटीदार की तूफानी बल्लेबाजी के आगे बिखरा गुजरात, RCB ने 92 रन से जीता मैच

जियोहॉटस्टार से बात करते हुए कुंबले ने कहा, ‘टॉस हारने के बाद, आरसीबी ने बोर्ड पर 254 का बड़ा स्कोर बनाकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिया. किसी भी गेम में इतने रन बनाना मुश्किल होता है, लेकिन प्लेऑफ में ऐसा करना टीम के असली चरित्र को दिखाता है. पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी, लेकिन बल्लेबाजों को फिर भी मैदान में उतरकर अच्छा खेलना था. उन्होंने यह शानदार तरीके से किया.’

कुंबले ने आगे कहा, ‘जब आरसीबी गेंदबाजी करने आई, तो उन्होंने जीटी के सलामी बल्लेबाजों को सेटल नहीं होने दिया. उन्होंने अनुशासित गेंदबाजी की. दोनों तरफ से दबाव बनाए रखा. साई सुदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए जिससे आरसीबी को पहला विकेट मिला. उस विकेट ने दरवाजा खोल दिया. उसके बाद गेंदबाजों ने गेम को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया.’

उन्होंने कहा, ‘यह शुरू से आखिर तक एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी. बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग. आरसीबी के लिए उस रात सब कुछ ठीक रहा. उन्होंने सिर्फ गेम नहीं जीता, एक स्टेटमेंट दिया. नॉकआउट मैच में आपको ठीक इसी तरह के प्रदर्शन की जरूरत होती है.’

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की तारीफ करते हुए कुंबले ने कहा कि इस तरह के बड़े मैचों के प्रदर्शन से कप्तान को ड्रेसिंग रूम का भरोसा और सम्मान जीतने में मदद मिलती है.

उन्होंने कहा, ‘एक खिलाड़ी बड़े मैच में अच्छा प्रदर्शन करके अपने साथियों का सम्मान जीतता है. रजत पाटीदार ने ठीक वैसा ही किया है. यह पहला क्वॉलीफायर बहुत बड़ा था. इसे जीतने से आपको सीधे फाइनल में एंट्री मिलती है. साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होने के लिए अतिरिक्त दिन भी मिलते हैं. यह एक बहुत बड़ा फायदा है.’

कुंबले ने कहा, ‘आरसीबी के बारे में जो बात सबसे खास है. वह यह है कि अलग-अलग गेम में अलग-अलग खिलाड़ी आगे आते हैं. हर मैच में, कोई नया मैन ऑफ द मैच बनता है. पिछले सीजन में जब उन्होंने खिताब जीता था, तो ठीक यही हुआ था. जब हर कोई योगदान करता है, तो आप एक चैंपियन टीम बन जाते हैं. इस गेम में, हर गेंदबाज ने विकेट लिए, बल्लेबाजों ने रन बनाए किया, फील्डिंग बेहतरीन थी. यह उस टीम की पहचान है जो बड़े मैच जीतना जानती है. यह उनका सीजन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था.’

(एजेंसी से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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