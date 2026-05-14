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IPL 2026: लय में आई CSK को जेमी ओवरटन के रूप में तगड़ा झटका, इस सीजन छठा खिलाड़ी चोटिल होकर टीम से बाहर

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में इस सीजन नाथन एलिस, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी और रामकृष्ण घोष के रूप में पहले ही खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर होते रहे हैं. अब जेमी ओवरटन भी बाकी बचे सीजन से बाहर हो गए हैं.

Published date india.com Updated: May 14, 2026 6:05 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Jamie Overton
जेमी ओवरटन @IPL-BCCI

आईपीएल में इस सीजन प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से खड़ी हुई चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को एक और झटका लगा है. उसके तेज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी जेमी ओवरटन चोटिल होकर बाकी बचे सीजन से बाहर हो गए हैं. यह CSK की टीम को इस सीजन छठा झटका लगा है. इससे पहले उसकी टीम में नाथन एलिस, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, रामकृष्ण घोष जैसे खिलाड़ी बारी-बारी चोटिल होकर बाहर होते रहे हैं. इसके अलावा टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी भी सीजन की शुरुआत से पहले पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं और वह अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. अब जेमी ओवरटन के रूप में टीम को छठा झटका लगा है.

ओवरटन की भरपाई के लिए येलो आर्मी ने डायन फॉरेस्टर को टीम में शामिल किया है. बता दें ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट लगी है और इसके चलते वह सीजन के बाकी बचे मैचों में नहीं खेल पाएंगे. वह आगे की जांच और इलाज के लिए इंग्लैंड लौट रहे हैं.

आईपीएल ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ‘चेन्नई सुपर किंग्स ने जेमी ओवरटन की जगह एक खिलाड़ी को चुना है. ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट के कारण इस सीजन के शेष मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. डायन फॉरेस्टर 75 लाख रुपए में ओवरटन की जगह सीएसके में शामिल होंगे. साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर फॉरेस्टर ने मार्च 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. उन्होंने 5 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें 83 रन बनाए.’

दाहिनी जांघ में चोट के कारण ओवरटन इंग्लैंड लौट गए हैं. सीएसके ने बुधवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा था, ‘जेमी ओवरटन की दाहिनी जांघ में चोट है और वे आगे की जांच और इलाज के लिए यूके लौट रहे हैं.’

इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर की गैरमौजूदगी से चेन्नई सुपर किंग्स की चोटों की समस्या और बढ़ गई है. ओवरटन का सीजन से बाहर होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. दाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज इस सीजन सीएसके के अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं. उन्होंने इस सीजन 10 मुकाबलों में 17.78 की औसत के साथ 14 विकेट निकाले हैं. वह टीम के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन 11 मुकाबलों में 12 अंकों के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. यह टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है. सीएसके 15 मई को अपना अगला मैच खेलेगी, जहां उसका सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा. सीएसके इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की संभावनाओं को और मजबूत करना चाहेगी. दूसरी ओर, एलएसजी पहले ही खिताबी रेस से बाहर है.

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(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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