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IPL 2026: 1 रन की हार से टूटे नहीं हैं अक्षर पटेल, दिल्ली के CSK के खिलाफ मैच से पहले कह दी बड़ी बात
बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम गुजरात टाइटन्स के खिलाफ हाथ आई बाजी गंवा गई. अंतिम 2 बॉल पर उसे 2 रन की दरकार थी लेकिन उसे 1 रन की करीबी हार का सामना करना पड़ा.
इस सीजन शानदार लय में चल रही दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम गुजरात टाइन्स के खिलाफ दमदार खेल दिखाने के बावजूद 1 रन से हार गई. इस मैच को अंतिम ओवर तक आते-आते वह अपनी जद में ला चुकी थी. लेकिन जब अंतिम 2 बॉल पर 2 रनों की दरकार थी, तब दुनिया के दमदार मैच फिनिशर डेविड मिलर (41*) बड़ी चूक कर गए. उन्होंने 5वीं बॉल पर सिंगल दौड़कर मैच को बराबरी पर लाने का मौका गंवा दिया, जबकि आखिरी बॉल को प्रसिद्ध कृष्णा डॉट कराने में कामयाब हो गए. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उसे इस करीबी हार का सामना करना पड़ा.
इस निश्चित जीत के हाथ से फिसल जाने से डीसी के खिलाड़ी काफी निराश नजर आए. निराश खिलाड़ियों को कप्तान अक्षर पटेल ने सकारात्मक रहने की सलाह दी है.अक्षर पटेल ने कहा, ‘सीजन की शुरुआत में, मैंने कहा था कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और किसी भी स्थिति में शांत रहना है. हम सभी दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं हम मुस्कुरा सकते हैं. यह एक लंबा टूर्नामेंट है. मुझे लगता है कि अगर उसने (डेविड मिलर) वे छक्के नहीं मारे होते, तो हम गेम में नहीं होते. हम चेन्नई जाएंगे और फिर से शुरुआत करेंगे.’
जीटी की डीसी पर यह जीत सीजन के तीसरे मैच में उनकी पहली जीत थी. जीटी ने पहले बैटिंग करते हुए 210 रन बनाए थे. डीसी की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी हुई. आखिरी ओवर में डीसी को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी. गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में थी. पहली गेंद पर विप्राज निगम ने चौका लगा दिया. दूसरी गेंद पर वह आउट हो गए. तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक डेविड मिलर को दे दी.
डीसी को आखिरी 3 गेंदों पर जीत के लिए 8 रन बनाने थे. मिलर ने ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया. आखिरी 2 गेंदों पर जीत के लिए डीसी को 2 रन बनाने थे. मिलर ने सिंगल नहीं लिया और यहीं गलती कर बैठे. आखिरी गेंद मिलर के बल्ले पर नहीं आई और सिंगल लेने की कोशिश में कुलदीप यादव रन आउट हो गए. कुलदीप को विकेटकीपर जोस बटलर ने रन आउट कर दिया. इस तरह दिल्ली के हाथ से जीत फिसल गई. मिलर 20 गेंदों पर 41 रन की पारी खेल निराश लौटे.
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