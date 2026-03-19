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IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को भी लगा झटका, पूरे सीजन के लिए बाहर हो सकते हैं सैम करन, यह है वजह

इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम करन IPL 2026 के पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं. उनके ग्रोइन एरिया में चोट की खबरें आ रही हैं. वह पहली बार राजस्थान रॉयल्स से खेलने जा रहे थे.

Published date india.com Updated: March 19, 2026 10:58 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Sam Curran IPL
सैम करन @IPL-BCCI

आईपीएल की शुरुआत होने में अब करीब एक सप्ताह ही बचा है और लीग की सभी टीमों को बारी-बारी झटके लगने शुरू हो चुके हैं. कई खिलाड़ी टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही चोटिल होकर आंशिक या पूरे सीजन के लिए बाहर होने लगे हैं. इस कड़ी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन का भी नाम जुड़ता दिख रहा है. उन्हें ग्रोइन इंजरी की आशंका है, जिसके चलते वह पूरे सीजन के लिए बाहर हो सकते हैं. करन को राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से ट्रेड करते हुए टीम में शामिल किया है.

पहली बार राजस्थान रॉयल्स से जुड़े थे करन

‘ईएसपीएन क्रिकइंफो’ की खबर के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स को सैम करन की इस सीजन सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी. सैम करन ने अपना आखिरी मुकाबला 5 मार्च 2026 को T20 वर्ल्ड कप में खेला था, जहां सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. 27 साल के करन पहली बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले थे.

संजू सैमसन के बदले करन और जडेजा को किया था ट्रेड

पिछले साल नवंबर में फ्रेंचाइजी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ एक ट्रेड के जरिए उन्हें खरीदा था. चेन्नई सुपर किंग्स ने करन और भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को राजस्थान को दे दिया, जिसके बदले में भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को लिया था. संजू सैमसन हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे.

अब तक IPL में सिर्फ दो फ्रैंचाइजियों के लिए खेले हैं करन

राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में सैम करन की तीसरी फ्रेंचाइजी है, जिसकी तरह से वह खेलते हुए नजर आने वाले थे. उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2019 में पंजाब किंग्स से की थी. इसके बाद करन 2020 और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले थे. वहीं, 2023 में लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर 18.5 करोड़ रुपये में उनकी पंजाब किंग्स में वापसी हुई थी.

सैम करन ने पिछले सीजन खेले थे सिर्फ 5 मैच

आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने सैम करन को 2.4 करोड़ रुपए में फिर से खरीद था. इस सीजन चेन्नई के लिए करन ने 5 मैच खेले थे. हालांकि, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और वह 114 रन बनाने के साथ सिर्फ एक ही विकेट निकाल सके थे. राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछला सीजन काफी खराब था. संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान की टीम पिछले सीजन खेले 14 मुकाबलों में से सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज कर सकी थी, जबकि 10 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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