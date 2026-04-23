IPL 2026: चोटिल बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स ने इस गेंदबाज से किया सब्सीट्यूट

आयुष म्हात्रे इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए अब तक सबसे ज्यादा रन (201) बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के चलते बाकी सीजन से बाहर होना पड़ा.

Published date india.com Published: April 23, 2026 5:03 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Akash Madhwal Ayush Mhatre
आकाश मधवाल और आयुष म्हात्रे @Instagram

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने चोटिल हुए बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के रिप्लेसमेंट का गुरुवार को ऐलान कर दिया. इस टीम ने इस बार बल्लेबाज नहीं बल्कि तेज गेंदबाज आकाश मधवाल (Akash Madhwal) को टीम में रिप्लेस किया है. उसने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की. मधवाल इस लीग में तीन सीजन (2023-25) खेल चुके हैं.

उन्होंने मुंबई इंडियन्स से अपने करियर की शुरुआत के बाद पिछला सीजन राजस्थान रॉयल्स (RR) से खेला था. इस बार उन्हें किसी भी फ्रैंचाइजी ने नहीं चुना था. लेकिन म्हात्रे के चोटिल होने के बाद उन्हें इस सीजन चेन्नई की टीम में शामिल होने का मौका मिल गया.

भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान म्हात्रे ने सीएसके के लिए इस सत्र में शानदार शुरुआत की थी. उन्होंने छह मैच में दो अर्धशतक बनाए लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी.

मधवाल 30 लाख रुपये में सीएसके से जुड़े हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मधवाल इससे पहले मुंबई इंडियंस (2023, 2024) और राजस्थान रॉयल्स (2025) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इस सीजन की शुरुआत में सीएसके के ट्रायल्स में शामिल हुए थे. उत्तराखंड के इस तेज गेंदबाज ने अब तक 17 आईपीएल मैच खेले हैं और 23 विकेट लिए हैं.

32 वर्षीय इस खिलाड़ी के नाम 5 विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है. उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए अपने पहले ही सत्र में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में 5 रन देकर 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था. अपने पहले ही सीजन में उन्होंने सिर्फ 8 मैच खेलकर 14 विकेट अपने नाम किए थे.

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इसके बाद पिछले 2 सीजन में वह फीके दिखे. IPL 2024 में उन्होंने 5 मैच में 5 विकेट ही लिए थे, जबकि 2025 सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने उन पर भरोसा जताया. लेकिन यहां खेले 4 मैचों में वह सिर्फ 4 विकेट ही मिले.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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