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MI के खिलाफ संजू सैमसन के शतक को हरभजन सिंह ने बताया बेस्ट पारियों में से एक, वजह भी बताई
टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने गुरुवार को मुंबई के खिलाफ शतक जमाने वाले संजू सैमसन की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि युवा टीम के साथ खेल रहे संजू ने परिस्थितियों के लिहाज से बैटिंग की, जो शानदार है.
Harbhajan Singh Laud Sanju Samson Inning vs MI: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेल रहे संजू सैमसन (Sanju Samson) ने इस सीजन का दूसरा शतक जमाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. IPL में यह उनका 5वां शतक है और इनमें से 2 उन्होंने इसी सीजन जमाए हैं. इससे पहले संजू ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई के घरेलू मैदान पर नाबाद 115 रन बनाए थे और इस बार उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना यह शतक पूरा किया. उनकी पारी की बदौलत चेन्नई ने मुंबई के सामने 208 रनों का तगड़ा लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में वह सिर्फ 104 रन बना ही बना पाई.
31 वर्षीय संजू को इस शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उनकी इस पारी की जमकर तारीफ हो रही है. तारीफ करने वालों में भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी शुमार हैं. हरभजन सिंह अपने आईपीएल करियर में मुंबई और चेन्नई दोनों ही टीमों के खिलाफ खेले हैं. वह इन दिनों बतौर कॉमेंटेटर इस लीग में अपना रोल निभा रहे हैं. इस मौके पर भज्जी ने संजू की इस पारी को उनकी बेहतरीन पारियों में से एक बताया.
जियोहॉटस्टार के गूगल सर्च एआई मोड मैच सेंटर लाइव पर जियोस्टार एक्सपर्ट हरभजन सिंह ने कहा, ‘संजू सैमसन अपनी गेम जागरूकता की वजह से सबसे अलग दिखे. बहुत सारे खिलाड़ियों में प्रतिभा होती है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि अलग-अलग स्थिति में पारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए. उन्होंने आखिर तक बल्लेबाजी करने की अहमियत को पहचाना, खासकर जब उनके आस-पास युवा टीम हो.’
Sensible batting . Top class Sanju ♠️ very mature inning @ChennaiIPL
— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 23, 2026
भज्जी ने कहा, ‘इस बल्लेबाज ने अपनी हाफ-सेंचुरी के बाद, उन्होंने गियर बदले, सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान लगाया और पक्का किया कि वह आखिर तक क्रीज पर टिके रहें. दूसरे एंड पर विकेट गिरने के साथ, उन्होंने जिम्मेदारी ली और मजबूती से मैच खत्म किया. मेरे लिए, जागरूकता और दृढ़ निश्चय के मामले में यह सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी.’
एमआई के खिलाफ पारी की शुरुआत करने आए सैमसन ने 54 गेंदों पर 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी के दम पर CSK ने एमआई को 19 ओवर में 104 रन पर समेट दिया और मैच 103 रन के बड़े अंतर से जीत लिया. इस जीत के साथ सीएसके अंकतालिका में 5वें स्थान पर चली गई है.
(एजेंसी इनपुट्स से)
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