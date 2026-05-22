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Ipl 2026 Csk Vs Gt Badly Defeat Against Gujarat Titans Mark Boucher Reveals The Reason

IPL 2026: गुजरात टाइटंस से बुरी तरह क्यों हारी CSK, मार्क बाउचर ने बताई वजह

IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने इस मैच से पहले ही प्लेऑफ में जगह बना ली थी. मगर सीएसके को जीत की सख्त जरूरत थी.

CSK VS GT: गुजरात टाइटंस ने गुरुवार को हुए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हरा दिया. इस मैच में सीएसके की बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं चली और पूरी टीम 140 रन बनाकर आउट हो गई. अब साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर मार्क बाउचर ने सीएसके के प्रदर्शन पर अपनी राय रखी है. उनका मानना ​​है कि गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में संजू सैमसन का पहली ही गेंद पर आउट होना सबसे बड़ा पल रहा. जीटी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सीएसके को 89 रनों से हराया. सैमसन को मोहम्मद सिराज ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा. सिराज की बाहर की तरफ निकलती गेंद से छेड़छाड़ करने के प्रयास में संजू विकेटकीपर जोस बटलर को आसान सा कैच दे बैठे. पहले ओवर में लगे बड़े झटके के बाद सीएसके की टीम पूरी पारी में उबर नहीं सकी और टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. जीटी से मिले 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके की पूरी टीम 13.4 ओवर में 140 रन बनाकर ढेर हो गई. इस हार के साथ ही सीएसके का टूर्नामेंट में सफर भी समाप्त हो गया.

सैमसन पर क्या बोला बाउचर

बाउचर के अनुसार, सैमसन ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे, जो चेज में बड़ी चुनौती पेश कर सकते थे. उन्होंने कहा कि सिराज को अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने का श्रेय दिया. बाउचर ने कहा, “संजू सैमसन शायद अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जो उस चेज में गुजरात टाइटंस के लिए असली चुनौती बन सकते थे, इसलिए उन्हें पहली ही गेंद पर आउट करना मैच का एक बहुत बड़ा पल था.”

सिराज की तारीफ की

उन्होंने आगे कहा, “मोहम्मद सिराज ने अपने प्लान को पूरी तरह से लागू किया, खासकर लाल मिट्टी वाली सतह पर जहां वह गेंद को ऊपर पिच कर सकते थे और उसे स्विंग करा सकते थे. सिराज की लाइन और लेंथ एकदम सही थी, और सैमसन ने तुरंत बल्ला लगा दिया. उस विकेट ने सीएसके की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि एक बार सैमसन के जल्दी आउट होने के बाद उन्हें वहां से उबरने के लिए कुछ खास प्रदर्शन की जरूरत थी.”

रबाडा का भी शानदार प्रदर्शन

सिराज और कगिसो रबाडा ने बेहतरीन गेंदबाजी की. दोनों ने मिलकर 6 विकेट अपने नाम किए. वहीं, राशिद खान ने भी 3 विकेट लेकर सीएसके के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया. इससे पहले, शुभमन गिल (64) और साई सुदर्शन (84) की सलामी जोड़ी ने 125 रन की साझेदारी करके बड़े स्कोर की नींव रखी, जिसके बाद जोस बटलर ने 27 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाकर जीटी को 4 विकेट खोकर 229 रनों के टोटल तक पहुंचाया.

‘गिल और साई जबरदस्त बल्लेबाज’

बाउचर ने कहा, “शुभमन गिल और साई सुदर्शन इसलिए सबसे अलग हैं क्योंकि वे लगातार रन बनाते हैं और हर मैच में उनके अंदर वो भूख नजर आती है. ऐसे समय में जब टी20 बल्लेबाजी को अक्सर लगातार नयापन और हाई-रिस्क शॉट्स से जोड़ा जाता है, लेकिन ये दोनों मजबूत क्रिकेटिंग बेसिक्स और सही शॉट-सिलेक्शन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं.” (इनपुट: आईएएनएस)

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