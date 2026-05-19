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CSK vs SRH: संजू सैमसन का स्टंप देखकर पर क्यों गुस्सा खा गए हेनरिक क्लासेन, दोनों में बहस का वीडियो वायरल
IPL में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हाई वॉल्टेज मुकाबला खेला जा रहा था, जहां एक वक्त SRH तब मुश्किलों में फंसी थी, जब संजू सैमसन ने हेनरिक क्लासेन को पलक झपकते ही स्टंप उखाड़ दिया. इसके बाद दोनों में कहासुनी हुई.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में अब लीग स्टेज का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है और अब टीमों के पास प्लेऑफ की दौड़ में पहुंचने के लिए आखिरी मौका ही बचा है. इसी क्रम में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के घर में भिड़ने पहुंची थी. यहां सनराइजर्स को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए हर हाल में जीत की दरकार थी और चेन्नई को भी प्लेऑफ में अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए 2 अंक चाहिए थे. ऐसे में दोनों टीमों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी.
181 रनों का पीछा करने उतरी सनराइजर्स को ईशान किशन (Ishan Ishan) और हेनरिक क्लासेन (Heinrich Klassen) की जोड़ी ने बैकफुट से निकालकर ड्राइविंग सीट पर ला दिया था. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए मिलकर 75 रनों की साझेदारी की. इस दौरान पारी के 15वें ओवर में क्लासेन नूर अहमद की धुनाई करने के मूड में थे कि उनकी एक स्पिन गेंद को खेलने चूक गए और इस बीच उनका पिछला पैर मामूली सा ही हवा में उठ गया.
विकेट के पीछे तैनात संजू सैमसन के लिए क्लासेन की इतनी चूक काफी थी कि उन्होंने गेंद को दस्तानों में लपकते ही स्टंप्स पर रखी गिल्लियों को बिखेर दिया और आउट की अपील कर दी. फैसला तीसरे अंपायर के पास गया, जहां साफ हो गया कि क्लासेन संजू की बिजली जैसी तेजी से बच नहीं पाए हैं और यहां सनराइजर्स की टीम को अहम पल पर बड़ा झटका लगा था. तब वह जीत से 50 रन दूर थी और 33 गेंदों का खेल बाकी था.
Sanju Samson is usually very calm.
But not in yesterday’s match!
He took a quick stumping on Klaassen in the CSK vs SRH game.
Then he stared him down.
Both exchanged words.
High drama! pic.twitter.com/5aRUEoyKvy
— ArreO Sambha (@NonPlyingChar) May 19, 2026
क्लासेन अपनी टीम के लिए इस विकेट की अहमियत को समझते थे और इसलिए आउट करार दिए जाने के बाद वह चेन्नई के खिलाड़ियों के बीच गए, जो उनके विकेट का जश्न मना रहे थे. इस दौरान उन्होंने सीधे संजू से कुछ कहा भी, जिस पर संजू भी रिएक्ट करना चाहते थे लेकिन नूर अहमद ने उनके तेज-तर्रार स्टंप का जश्न मनाने की खुशी में गले लगाकर अपनी बाजुओं में जकड़ा हुआ था. इसके चलते वह क्लासेन को रिएक्ट नहीं कर पाए लेकिन संजू उनके बर्ताव से इतने नाराज थे कि उन्होंने सीधे अंपायर को जाकर इसकी शिकायत भी कर दी.
The Stumping: ⚡
The Celebration:
How good was that glovework from Sanju Samson? #TATAIPL | #KhelBindaas | #CSKvSRH | @ChennaiIPL | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/aebNYOkC3I
— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2026
Completely by that sheer speed!
A wicketkeeping masterclass from Sanju Samson
Updates ▶️ https://t.co/4SxAzYKEvY#TATAIPL | #KhelBindaas | #CSKvSRH | @ChennaiIPL pic.twitter.com/1npyOFgFh1
— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2026
मैच के दौरान अंपायर ने उन्हें कुछ समझाया, जिसके बाद मामला शांत हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि दोनों में से किसने किसको क्या कहा यह कुछ सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन क्लासेन किस बात से नाराज थे फैन्स यह जानने को भी उत्सुक हैं.
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