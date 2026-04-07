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IPL 2026: दिल्ली के घर में आकर भिड़ेगी गुजरात टाइटंस, जानें कैसा रहेगा बुधवार के मौसम और पिच का हाल
इस सीजन अब तक अपनी पहली जीत तलाश रही गुजरात टाइटन्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम अभी तक अजेय चल रही है.
आईपीएल में बुधवार की शाम खास होने वाली है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस सीजन पहले दो मैच जीत चुके दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम अभी तक अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. यूं तो अप्रैल महीने में दिल्ली में बारिश का मौसम नहीं होता लेकिन पश्चिमी गड़बड़ी के चलते मौसम ने यहां लगातार करवट बदली हुई है. क्रिकेट के शौकीन लोग दिल्ली के आसमान पर मंडरा रहे बादलों को बुधवार की शाम से रात तक बरसते देखना नहीं चाहेंगे. दिल्ली की टीम यहां अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी.
दिल्ली कैपिटल्स की ओर से बल्लेबाजी में समीर रिजवी का प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने लगातार 2 मुकाबलों में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई है. पथुन निसांका ने भी पिछले मुकाबले में 30 गेंदों पर 44 रनों की अहम पारी खेली थी. हालांकि, केएल राहुल और नीतीश राणा की फॉर्म जरूर डीसी के लिए चिंता करने वाली बात रही है. राहुल 2 मुकाबलों में सिर्फ 1 रन ही बना सके हैं. वहीं, गेंदबाजी में मुकेश कुमार और लुंगी एनगिडी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है.
मुकेश ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी मुकाबले में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे. टी. नटराजन ने 3 ओवर में 24 रन देकर एक विकेट निकाला था. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी भी शुरुआती दो मुकाबलों में उम्मीदों पर खरी उतरी है.
दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2026 के शुरुआती दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी मुकाबले में 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 204 रन ही बना पाई थी. बल्लेबाजी में साई सुदर्शन कमाल की लय में नजर आए हैं. हालांकि, सुदर्शन को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका है.
शुभमन गिल पूरी तरह से फिट न होने के कारण आखिरी मुकाबले में नहीं खेले थे. हालांकि, इस मैच में उनकी प्लेइंग XI में वापसी होना लगभग तय माना जा रहा है. जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. गेंदबाजी में भी सिराज और रबाडा की जोड़ी ने काफी रन खर्च किए हैं. वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा भी लाइन एंड लेंथ से भटके दिखाई दिए हैं. राशिद खान भी अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं.
अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजी के मुफीद मानी जाती है. छोटी बाउंड्री होने की वजह से यहां पर खूब चौके-छक्के लगते हैं. हालांकि, इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है. गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल में अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 4 मैच जीटी ने जीते हैं. वहीं, 3 मुकाबलों में डीसी ने जीत दर्ज की है.
एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में दिन के समय में बारिश होने की आशंका है. हालांकि, मैच के दौरान बारिश होने के चांस कम हैं, लेकिन काले बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
(एजेंसी)
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