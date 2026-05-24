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KKR की प्लेऑफ उम्मीदों पर दिल्ली ने फिर फेरा पानी, 40 रन से जीता मैच
IPL 2026 KKR vs DC: इस आईपीएल सीजन के आखिरी लीग मैच में दिल्ली ने कोलकाता को 40 रन से हराया. केएल राहुल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के शानदार प्रदर्शन ने KKR की प्लेऑफ उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के आखिरी लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस को बड़ा झटका लगा. ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने KKR को 40 रन से हराकर जीत दर्ज की. दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए थे, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर ऑलआउट हो गई. मैच का नतीजा आते ही कोलकाता के फैंस में मायूसी की लहर दौड़ गई, क्योंकि टीम लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच सकी.
दिल्ली की मजबूत बल्लेबाजी, 200 पार पहुंचाया स्कोर
मैच के दौरान, दिल्ली की शुरुआत शानदार रही और अभिषेक पोरेल व केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े. राहुल ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 60 रन की पारी खेली, जिसमें चौके-छक्कों की बरसात दिखी. इसके बाद साहिल पारख ने भी 24 रन बनाकर योगदान दिया. कप्तान अक्षर पटेल ने 39 रन की तेज पारी खेली और डेविड मिलर ने सिर्फ 19 गेंदों में 28 रन बनाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया. दिल्ली ने 5 विकेट पर 203 रन बनाकर कोलकाता के सामने मजबूत चुनौती रखी.
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KKR की पारी बिखरी, रहाणे की मेहनत भी बेकार गई
वहीं, टारगेट पूरा करने उतरी कोलका की शुरुआत ठीक रही, लेकिन जल्दी विकेट गिरने लगे. फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ने 43 रन की साझेदारी की, लेकिन लुंगी एनगिडी ने एलन को आउट कर ब्रेक लगा दिया. रहाणे ने एक छोर संभालते हुए 63 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए. मनीष पांडे, रिंकू सिंह और कैमरन ग्रीन जल्दी आउट हो गए. एक समय KKR की हालत इतनी खराब हो गई कि टीम लगातार विकेट खोती चली गई और मैच हाथ से निकल गया.
प्लेऑफ से दोनों टीमें बाहर, KKR फैंस में निराशा
हालांकि, इस मुकाबले से पहले ही दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं, लेकिन यह मैच प्रतिष्ठा के लिए अहम था. दिल्ली कैपिटल्स ने 14 मैचों में 14 अंक के साथ सीजन खत्म किया, जबकि कोलकाता 13 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रही. पूरे सीजन में उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस काफी निराश दिखे. टीम ने कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लगातार स्थिरता की कमी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया.
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