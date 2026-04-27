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DC vs RCB: आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच, क्या पिछले मैच जैसी चलेगी रनों की आंधी या बॉलरों का होगा जलवा!

दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पिछला मैच भी अपने घर पर खेला था, जहां उसने 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. लेकिन पंजाब किंक्स ने 7 गेंदें बाकी रहते यह मैच आराम से अपने नाम कर लिया.

Published date india.com Published: April 27, 2026 12:35 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
DC vs RCB
दिल्ली बनाम बेंगलुरु @IPL-BCCI

IPL 2026- DC vs RCB Match Preview: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में सोमवार की शाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम उसके घर में भिड़ने उतरेगी. यह मैच विराट कोहली (Virat Kohli) के नजरिए से खास है. विराट भले ही इस लीग की शुरुआत से RCB की ओर से खेल रहे हैं लेकिन दिल्ली ही उनका असली होम ग्राउंड है. वह घरेलू क्रिकेट में इसी शहर की टीम में क्रिकेट खेलकर टीम इंडिया और फिर दुनिया का बड़ा सितार बने हैं. यह मैच इसलिए भी और खास होगा क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम में जब पंजाब और दिल्ली की भिड़ंत हुई थी तब यहां सीजन का सर्वोच्च स्कोर 264/2 बना था और पंजाब किंग्स (PBKS) ने इसे चेज भी कर लिया था.

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को यहां अरुण जेटली स्टेडियम में एक बार फिर रनों की आंधी चल सकती है. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से केएल राहुल और नीतीश राणा शानदार लय में हैं. वहीं, आरसीबी की ओर से विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी को मजबूती दे रहे हैं, जबकि जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं. ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है.

हेड-टू-हेड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 34 मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं. जिसमें आरसीबी का पलड़ा भारी है. आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 13 मुकाबले ही जीत पाई है. अरुण जेटली स्टेडियम में भी आरसीबी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस मैदान पर दोनों टीमें 11 मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं. आरसीबी ने 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई है.

वैसे भी दिल्ली में बल्लेबाजी करने आसान माना जाता है. अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाजों को फायदा होता है. इसके बावजूद, दिल्ली की पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को अच्छी ग्रिप मिलती है. इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कठिनाई रहती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

दिल्ली कैपिटल्स: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, विपराज निगम, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल साल्ट/जैकब बैथल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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