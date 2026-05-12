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अक्षर-मिलर के तूफान में उड़ी पंजाब किंग्स! दिल्ली ने 3 विकेट से जीता मैच
दिल्ली ने IPL 2026 में पंजाब को 3 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने IPL इतिहास का दूसरा सबसे सफल रन चेज भी बन गया.
दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2026 के 55वें मुकाबले में पंजाब को 3 विकेट से हराकर जीत दर्ज की. धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दिल्ली ने 211 रनों का मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सभी को चौंका दिया. शुरुआत में टीम की हालत काफी खराब दिख रही थी, लेकिन बीच के ओवरों में बल्लेबाजों ने कमाल की वापसी करते हुए मैच का पूरा रुख बदल दिया. यह दिल्ली कैपिटल्स के IPL इतिहास का दूसरा सबसे सफल रन चेज भी बन गया. इस जीत के बाद, दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल सातवें स्थान पर पहुंच गई, जबकि पंजाब किंग्स को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा.
पंजाब के ओपनर्स ने दी धमाकेदार शुरुआत
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. ओपनर Prabhsimran Singh और Priyansh Arya ने दिल्ली के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला. दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 6.5 ओवर में 78 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. प्रभसिमरन 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन प्रियांश आर्य ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने 33 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके शामिल रहे. उनकी बल्लेबाजी ने दिल्ली के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया.
श्रेयस अय्यर और कूपर कोनोली ने संभाली पारी
शुरुआती विकेट गिरने के बाद पंजाब की पारी थोड़ी लड़खड़ाती दिखी, लेकिन कप्तान Shreyas Iyer और कूपर कोनोली ने टीम को संभाल लिया. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 83 रन की अहम साझेदारी की. कूपर ने 27 गेंदों में 38 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 36 गेंदों में नाबाद 59 रन ठोके. उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए. आखिरी ओवरों में सूर्यांश शेडगे ने भी तेजी से रन बटोरे और सिर्फ 8 गेंदों में 21 रन बनाकर टीम का स्कोर 210 तक पहुंचा दिया. दिल्ली की तरफ से Mitchell Starc और माधव तिवारी ने 2-2 विकेट हासिल किए.
खराब शुरुआत के बाद दिल्ली ने की जबरदस्त वापसी
211 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सिर्फ 33 रन पर अपने तीन बड़े विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि पंजाब आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन यहां से ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान Axar Patel ने पारी को संभाल लिया. दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए टीम को मुकाबले में वापस ला दिया. स्टब्स ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने अहम समय पर रन जोड़े. इसके बाद अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.
डेविड मिलर और आशुतोष ने दिलाई जीत
कप्तान अक्षर पटेल ने 30 गेंदों में 56 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उनके आउट होने के बाद David Miller ने मोर्चा संभाला और मैच को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया. मिलर ने 28 गेंदों में 51 रन बनाकर टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया. वहीं आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 10 गेंदों में 24 रन ठोककर मैच खत्म कर दिया. पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर को 2-2 विकेट मिले, लेकिन उनकी मेहनत टीम को जीत नहीं दिला सकी. दिल्ली ने 19 ओवर में लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत अपने नाम कर ली.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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