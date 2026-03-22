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Ipl 2026 Delhi Capitals Team Preview Can Axar Patel Lead Delhi To The Title

IPL 2026: अक्षर पटेल पर दिल्ली खेल रही बाजी, क्या इस बार मिल पाएगा पहला खिताब? कहां है ताकत, कहां कमजोरी

दिल्ली की टीम युवा ऑलराउंडर अक्षर पटेल की कप्तानी में एक बार फिर दाव खेल रही है. टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि उनके नेतृत्व में उसका खिताबी सूखा खत्म हो सकता है.

अक्षर पटेल @Instagram

IPL के 18 सीजन से खिताबी सूखा झेल रही दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने एक बार फिर अक्षर पटेल के नेतृत्व पर भरोसा जताया है. यह लेफ्टआर्म स्पिनर और मिडल ऑर्डर का बेहतरीन बल्लेबाज भारत की लगातार दो-दो टी20 वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा रहा है. भारत के दोनों ही खिताबों में उनका प्रदर्शन अहम रहा है. दिल्ली को उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की आस है. अक्षर 2019 से लगातार इस फ्रैंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं और वह दिल्ली की नव्ज को बखूबी समझते हैं.

इस सीजन कैपिटल्स की टीम की बात करें तो कागजों पर दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर काफी संतुलित दिख रहा है. हालांकि, मिचेल स्टार्क की शुरुआती मुकाबलों में गैरमौजूदगी के कारण टीम के लिए तेज गेंदबाजी अटैक चिंता का विषय जरूर बन सकता है.

IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत जोरदार अंदाज में की थी, लेकिन दूसरे हाफ में टीम की गाड़ी पटरी से उतर गई थी. 14 मुकाबलों में से दिल्ली ने 7 जीते थे, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी. अक्षर की कप्तानी में टीम प्लेऑफ का टिकट कटाने में नाकाम रही थी.

केएल राहुल पिछले सीजन अच्छी लय में दिखाई दिए थे. इसके साथ ही ट्रिस्टन स्टब्स का प्रदर्शन भी जोरदार रहा था. अभिषेक पोरेल ने भी आईपीएल 2025 में अपनी शानदार बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था. वहीं, इस बार दिल्ली के पास नीतीश राणा का अनुभव भी मौजूद होगा, जो मध्यक्रम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

इसके साथ ही बेन डकेट और पृथ्वी शॉ के रूप में दिल्ली के पास सलामी बल्लेबाज के तौर पर 2 बढ़िया विकल्प भी मौजूद हैं. डेविड मिलर को खरीदने के साथ ही दिल्ली का मध्यक्रम काफी संतुलित दिख रहा है.

फिनिशर के तौर पर दिल्ली के पास आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी के रूप में दो धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं, स्टब्स ने भी पिछले सीजन बतौर फिनिशर दमदार प्रदर्शन किया था. काइल जैमीसन और विपराज निगम बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे सकते हैं.

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हालांकि, मिचेल स्टार्क के शुरुआती मुकाबलों में उपलब्ध न होने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स का पेस अटैक थोड़ा कमजोर दिख रहा है. मुकेश कुमार के पास विकेट निकालने का हुनर है, लेकिन वह काफी महंगे भी साबित हो जाते हैं. टी नटराजन पिछले सीजन लय में नहीं दिखे थे. दिल्ली की तरफ से आकिब नबी पर इस सीजन जरूर निगाहें रहेंगी.

आकिब का प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी में कमाल का रहा था. स्पिन विभाग में दिल्ली के पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के रूप में दो दमदार स्पिनर हैं, जो अकेले दम पर मैच को पलट सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स की पूरा स्क्वॉड

अक्षर पटेल (कप्तान), लुंगी एनगिडी, बेन डकेट, पथुम निसांका, आकिब नबी डार, नीतीश राणा, विपराज निगम, ट्रिस्टन स्टब्स, साहिल पारेख, डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, त्रिपुराना विजय, टी नटराजन, समीर रिजवी, मिचेल स्टार्क, माधव तिवारी, कुलदीप यादव, केएल राहुल, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, अजय मंडल, अभिषेक पोरेल.

(आईएएनएस से)