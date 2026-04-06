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देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग से मेंटॉर दिनेश कार्तिक खुश, बोले- इस खिलाड़ी को टीम इंडिया से बाहर रखना मुश्किल
रॉयल चैलेंजर्स के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल ने 29 बॉल में तूफानी 50 रन बनाए. इस पारी से संतुष्ट दिखे दिनेश कार्तिक ने टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को दिया संदेश...
आईपीएल में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने तूफानी बैटिंग के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 250 रन ठोककर उसे 207 रनों पर समेटकर 43 रनों से जोरदार जीत दर्ज की. डिफेंडिंग चैम्पियन RCB की इस सीजन यह लगातार दूसरी जीत है. इस जीत में देवदत्त पडीक्कल (50), कप्तान रजत पाटीदार (48*) और टिम डेविड (70) की भूमिका खास रही, जिन्होंने तूफानी अंदाज में बैटिंग कर चेन्नई के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया. इस जीत के बाद टीम के मेंटॉर दिनेश कार्तिक युवा पडीक्कल की बैटिंग के काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने कहा कि पडिक्कल घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद जिस तरह आईपीएल में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हें लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रखना मुश्किल होगा.
पडिक्कल ने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अहम भूमिका निभाते हुए 29 गेंद में 50 रन बनाए. उनकी इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाजी कोच की भी भूमिका निभाने वाले कार्तिक ने शुरुआत के मुश्किल दौर में उनके संयम की तारीफ की जिसके बाद इस बल्लेबाज खुलकर खेलना शुरू किया.
कार्तिक ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका पक्का इरादा. ऐसी पिच पर जब शुरुआत में रन आसानी से नहीं बनते तो कई बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और अपना विकेट गंवा बैठते हैं. जब हालात मुश्किल थे तब भी देवदत्त ने धैर्य बनाए रखने का साहस दिखाया.’
उन्होंने कहा, ‘आप देख सकते हैं कि जैसे ही उन्हेंने पहली बाउंड्री लगाई तो फिर अपनी बल्लेबाजी का गियर बदल दिया. वह एकदम सही क्रिकेट शॉट खेल रहे हैं और गेंद को काफी दूर तक मार रहे हैं. अगर वह इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे तो उन्हें लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रखना मुश्किल होगा. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में खूब रन बनाए हैं और हम जानते हैं कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं.’
इस मौके पर भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने प्रतियोगिता में सुपरकिंग्स की शुरुआती चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए. कुंबले ने कहा, ‘यह चेन्नई के लिए बड़ी चिंता का विषय है. अगर आपके दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआती तीन मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं तो यह एक गंभीर चुनौती बन जाती है. सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी को छोड़कर बाकी बल्लेबाजी क्रम काफी युवा हैं.’
उन्होंने कहा, ‘आपको अपने अनुभवी बल्लेबाजों में से कम से कम किसी एक की जरूरत होती है जो बड़ी पारी खेले. दुर्भाग्य से शुरुआती तीन मैच में चीजें चेन्नई के पक्ष में नहीं रहीं. अभी सत्र की शुरुआत ही है लेकिन उन्हें जल्द से जल्द अपनी खामियों को सुधारना होगा.’
(एजेंसी से)
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