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IPL 2026: नाइट राइडर्स की कप्तानी करने पर बोले अजिंक्य रहाणे- चैलेंज हमेशा दिखते हैं लेकिन वहां अवसर भी होते हैं

अजिंक्य रहाणे ने कहा कि वह पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ टीम की कप्तानी के लिए तैयार है. चुनौतियां हमेशा होती है लेकिन रवैया महत्वपूर्ण है.

Published date india.com Updated: March 21, 2026 11:57 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Arun Kumar email india.com twitter india.com
Ajinkya Rahane KKR
अजिंक्य रहाणे @IPL-BCCI

पिछले सीजन निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम नए सीजन में भी अपनी कप्तान और अपनी नीतियों पर अडिग होकर चलना चाहती है. उसने एक बार फिर सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी पर भरोसा दिखाया है. केकेआर की टीम पिछले सीजन डिफेंडिंग चैम्पियन के रूप में उतरी थी. लेकिन उसने अपना खिताब बचाना तो दूर वह टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई. उसने पिछला सीजन 8वें स्थान पर रहकर खत्म किया था. इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने रहाणे पर भरोसा बरकरार रखा है.

नए सीजन की शुरुआत से पहले रहाणे ने शुक्रवार को यहां कहा कि वह शांति और सकारात्मकता के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं.

रहाणे ने पिछले सत्र में 390 रन बनाए लेकिन उनकी टीम केवल पांच मैच ही जीत पाई थी. इस अनुभवी बल्लेबाज ने कहा कि उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है और वह सही मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

रहाणे ने पत्रकारों से कहा, ‘हर साल, एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में अलग-अलग चुनौतियां सामने आती हैं. मैंने अपने पूरे सफर में यही सीखा है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, हर बार सकारात्मक रहना चाहिए.’

इस 37 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, ‘मैं पिछले साल से टीम का नेतृत्व कर रहा हूं और फ्रेंचाइजी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे टीम का नेतृत्व करने की यह जिम्मेदारी दी. मैं हर चीज को सहजता से ले रहा हूं. हर चीज को सकारात्मक तरीके से ले रहा हूं. अवसर हमेशा होते हैं, चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन आपको हमेशा अवसर नजर आते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘अपने पूरे करियर में मेरी मानसिकता हमेशा यही रही है कि अगर मुझे कोई चुनौती नजर आती है तो मैं उसे सकारात्मक तरीके से लेता हूं तथा एक खिलाड़ी और एक कप्तान के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं.’

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(एजेंसी से)

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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