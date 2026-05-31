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RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: बेंगलुरु और गुजरात के बीच फाइनल मुकाबला आज, 7:30 बजे शुरू होगा मैच

IPL 2026 Final LIVE: आईपीएल 2026 फाइनल में आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस आमने-सामने होंगी. इस मैच से जुड़ी लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ....

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IPL 2026 Final LIVE (Image AI)

IPL 2026 Final LIVE: आईपीएल 2026 का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) दूसरी बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. दोनों टीमों ने अब तक एक-एक बार आईपीएल खिताब जीता है. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी ने क्वालीफायर-1 में गुजरात को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं, शुभमन गिल की टीम ने क्वालीफायर-2 में राजस्थान को हराकर शानदार वापसी की. दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म में हैं, इसलिए फाइनल में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 (RCB vs GT IPL 2026 Final Match Squads)

Royal Challengers Bengaluru: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, रसिक सलाम डार, जैकब डफी, रोमारियो शेफर्ड.

Gujarat Titans: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अरशद खान/आर साई किशोर.

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