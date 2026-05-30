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IPL 2026 Final: कब और कहां खेला जाएगा GT और RCB के बीच फाइनल मुकाबला? कैसे देखें इस मैच का लाइव प्रसारण

IPL 2026 फाइनल में RCB और गुजरात टाइटंस आमने-सामने होंगे. जानिए मैच का समय, वेन्यू, लाइव स्ट्रीमिंग, टीवी प्रसारण और दोनों टीमों के फाइनल तक पहुंचने का सफर.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Updated: May 30, 2026, 5:07 PM IST
IPL 2026 Final (Image AI)
IPL 2026 Final (Image AI)

IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है. फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) आमने-सामने होंगे. RCB ने क्वालीफायर-1 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं गुजरात टाइटंस ने क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया. अब दोनों टीमों के बीच खिताब के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.

कब और कहां खेला जाएगा फाइनल? (IPL Final 2026 Live Streaming)

आईपीएल 2026 का फाइनल मैच 31 मई 2026, रविवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड भी है. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा. मुकाबले से पहले स्टेडियम में रंगारंग समापन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.

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मोबाइल और टीवी पर कहां देखें लाइव?

क्रिकेट फैंस इस बड़े मुकाबले का आनंद मोबाइल और लैपटॉप पर JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं. वहीं टीवी दर्शकों के लिए मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फाइनल मुकाबले को लेकर देशभर के क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लाखों लोग इस मैच का इंतजार कर रहे हैं.

गुजरात टाइटंस ने फिर दिखाई दमदार ताकत

गुजरात टाइटंस आईपीएल इतिहास की सबसे सफल नई टीमों में से एक बन चुकी है. यह टीम अपने पांचवें सीजन में तीसरी बार फाइनल में पहुंची है. लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से गुजरात ने लीग में अपनी अलग पहचान बनाई है. खास बात यह है कि गुजरात और RCB दोनों टीमें एक-एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी हैं. ऐसे में जो टीम यह मुकाबला जीतेगी, वह दूसरी बार चैंपियन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करेगी.

क्वालीफायर-2 में गुजरात की शानदार जीत

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन किया. राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए थे. जवाब में गुजरात के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़कर मैच लगभग एकतरफा कर दिया. दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन साझेदारी की बदौलत गुजरात ने 8 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली. अब टीम की नजर फाइनल में जीत हासिल कर दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने पर होगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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