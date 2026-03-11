क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म, BCCI ने जारी किया IPL 2026 का शेड्यूल, जानें कब और किसके बीच होगा पहला मैच

IPL 2026 Full Schedule: आईपीएल 2026 का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. BCCI की ओर से IPL 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

क्रिकेट फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. दरअसल, BCCI ने आज (11 मार्च, 2026) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का शेड्यूल जारी कर दिया है. आईपीएल के नए सीजन की तारीखों, मैचों के वेन्यू और टीमों के मुकाबलों को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी. अब शेड्यूल के ऐलान के साथ यह साफ हो गया है कि टूर्नामेंट की शुरुआत कब होगी, किस टीम का पहला मैच किससे होगा और फाइनल मुकाबला किस शहर में खेला जाएगा?

मैच संख्या तारीख दिन मैच (होम बनाम अवे) स्थान
1 28/03/26 शनिवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद बेंगलुरु
2 29/03/26 रविवार मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई
3 30/03/26 सोमवार राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी
4 31/03/26 मंगलवार पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस मुल्लांपुर
5 01/04/26 बुधवार लखनऊ सुपर जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ
6 02/04/26 गुरुवार कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता
7 03/04/26 शुक्रवार चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स चेन्नई
8 04/04/26 शनिवार दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस दिल्ली
9 04/04/26 शनिवार गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स अहमदाबाद
10 05/04/26 रविवार सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायंट्स हैदराबाद
11 05/04/26 रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु
12 06/04/26 सोमवार कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स कोलकाता
13 07/04/26 मंगलवार राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस गुवाहाटी
14 08/04/26 बुधवार दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस दिल्ली
15 09/04/26 गुरुवार कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता
16 10/04/26 शुक्रवार राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुवाहाटी
17 11/04/26 शनिवार पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद मुल्लांपुर
18 11/04/26 शनिवार चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई
19 12/04/26 रविवार लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटंस लखनऊ
20 12/04/26 रविवार मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई

