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IPL 2026: शर्मनाक हार के साथ प्लेऑफ की दौड़ बाहर हुई चेन्नई, अब 4 टीमें प्लेऑफ की जोड़-तोड़ में

अपने आखिरी लीग मैच के लिए गुजरात पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को यहां 89 रनों की करारी हार का मुंह देखना पड़ा. इस हार के साथ ही प्लेऑफ में उसकी बची-खुची उम्मीदें भी खत्म हो गईं.

Published date india.com Published: May 22, 2026 8:15 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
GT IPL 2026
गुजरात ने गुजरात को दी मात @IPL-BCCI

आईपीएल में गुरुवार को 5 बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटन्स (GT) ने लीग स्टेड में अपना-अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरी थीं. यहां CSK को उम्मीद थी कि वह पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी गुजरात को हराकर अंतिम 4 में अपनी उम्मीदें बनाए रखेगी लेकिन गुजरात उसे कोई मौका नहीं दिया. मेहमान टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर GT को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था.

GT ने साई सुदर्शन (84), कप्तान शुभमन गिल (64) और जोस बटलर (57*) के दम पर उसके सामने 230 रनों की विशाल चुनौती पेश की. इसके जवाब में सीएसके की पूरी टीम सिर्फ 13.4 ओवर में 140 रनों पर ढेर हो गई. उसे यहां 89 रनों की करारी हार के साथ अपने इस सीजन से विदा लेनी पड़ी. गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने 3-3 विकेट अपने नाम किए.

प्लेऑफ की दौड़ से अब चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो गई है. हालांकि वह अंक तालिका में अभी भी 7वें पायदान पर है, जबकि 8वें पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स अभी भी इस दौड़ में बनी हुई है. हालांकि उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए लीग स्टेज के अंतिम मुकाबले में केकेआर को हराने से पहले और भी कई समीकरणों के अपने पक्ष में आने की उम्मीद करनी होगी. उसे चाहिए होगा कि पंजाब और राजस्थान की टीमें अपना-अपना मैच हारें इसके अलावा नेट रन रेट में भी उसे कमाल करके दिखाना होगा.

स्थान टीम P W L NR अंक NRR
1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) (Q) 13 9 4 0 18 +1.065
2 गुजरात टाइटंस (GT) (Q) 14 9 5 0 18 +0.695
3 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) (Q) 13 8 5 0 16 +0.350
4 राजस्थान रॉयल्स (RR) 13 7 6 0 14 +0.083
5 पंजाब किंग्स (PBKS) 13 6 6 1 13 +0.227
6 कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 13 6 6 1 13 +0.011
7 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) (E) 14 6 8 0 12 -0.345
8 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 13 6 7 0 12 -0.871
9 मुंबई इंडियंस (MI) (E) 13 4 9 0 8 -0.510
10 लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) (E) 13 4 9 0 8 -0.702

उससे भिड़ने वाली केकेआर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में RR और पंजाब की हार भी चाहिए. तभी वह दिल्ली को हराकर अपने 15 अंक करके प्लेऑफ में आखिरी बचे चौथे स्थान पर अपना नाम लिख सकती है. लीग स्टेज का आखिरी दिन रविवार है, जब 4 में से 3 टीमें प्लेऑफ में अपना भाग्य आजमाने उतरेंगी. यहां चौथी टीम मुबंई इंडियन्स होगी, जो पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है, उसे दिन के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ना है.

यह मुकाबला मुंबई अपने घर में खेलेगी ऐसे में वह राजस्थान की पार्टी स्पोइलर बनाकर जीत के साथ विदा लेने की कोशिश करेगी. हालांकि रॉयल्स की टीम अब पूरे दमखम से मैदान पर उतर रही है. वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल जैसे युवा खिलाड़ियों के अलावा टीम के पास डोनोवेन परेरा, शुभम दुबे, दसुन शनाका के रूप में निचले क्रम में भी बल्लेबाज मौजूद हैं. गेंद से जोफ्रा आर्चर कमाल की फॉर्म में हैं. इसके बाद उसके पास अनुभवी संदीप शर्मा भी हैं, जो ऐसे मौकों पर टीम के लिए कमाल करना चाहेंगे.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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