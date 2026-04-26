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सुदर्शन की दमदार पारी से चेन्नई चारों खाने चित्त, GT ने आठ विकेट से जीता मुकाबला, मैच में बने बड़े रिकॉर्ड्स
आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट स
आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में गुजरात ने हर विभाग में बेहतर खेल दिखाया और मुकाबला एकतरफा बना दिया. इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स एक पायदान नीचे खिसककर छठे नंबर पर आ गई. मैच की शुरुआत से ही सीएसके दबाव में दिखी और वही दबाव अंत तक बना रहा.
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