IPL 2026: आज पंजाब और गुजरात की टक्कर, मोहाली में किसका पलड़ा भारी? जानें पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग 11

GT vs PBKS: आज सीजन के चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीमें आमने-सामने होंगी.

Published date india.com Published: March 31, 2026 9:22 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
IPL 2026: आज पंजाब और गुजरात की टक्कर, मोहाली में किसका पलड़ा भारी? जानें पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग 11
Image- BCCI

IPL 2026 GT vs PBKS: आईपीएल 2026 का जोश धीरे-धीरे परवान चढ़ रहा है और आज यानी मंगलवार (31 मार्च 2026) को इस सीजन का चौथा सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. आमने-सामने होंगी दो ऐसी टीमें जो अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती हैं- गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS).

यह मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों के बीच नहीं, बल्कि दो युवा कप्तानों की सूझबूझ के बीच भी है. एक तरफ ‘प्रिंस’ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात है, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में नई दिखने वाली पंजाब किंग्स.

कहां और कब होगा मुकाबला?

ये धमाकेदार मैच पंजाब के घरेलू मैदान यानी मोहाली के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लानपुर) में खेला जाएगा. मैच की पहली गेंद शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी, जबकि टॉस का सिक्का ठीक 7:00 बजे उछलेगा. पंजाब के फैंस के लिए यह मौका खास है क्योंकि उनकी टीम अपने घर में सीजन के पहले मैच में ही पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

मुल्लानपुर की पिच कैसी?

मोहाली की पिच हमेशा से रनों की बारिश के लिए जानी जाती रही है. मुल्लानपुर के इस नए स्टेडियम की बाउंड्री बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसका मतलब है कि आज चौके-छक्कों की झड़ी लग सकती है. शुरुआत के कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाएगी.

एक और बड़ा फैक्टर है- ओस. रात के समय ओस गिरने की वजह से बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है और गेंद गीली होने के कारण बल्ले पर आसानी से आती है. ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह बिना सोचे पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा.

हेड-टू-हेड- कौन किस पर भारी?

आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मैच हुए हैं. मुकाबला एकदम बराबरी का रहा है- 3 बार गुजरात जीती है और 3 बार पंजाब. लेकिन अगर पिछले दो सालों का रिकॉर्ड देखें, तो पंजाब का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है क्योंकि उन्होंने 3 में से 2 मैच अपने नाम किए हैं. इसका मतलब है कि आज का मैच किसी भी तरफ झुक सकता है.

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कहां देख सकते हैं लाइव एक्शन?

अगर आप घर बैठे इस रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं, तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच देख सकते हैं. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो जियोहॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

गुजरात टाइटंस (GT)- शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा.

पंजाब किंग्स (PBKS)- श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, युजवेंद्र चहल, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई और लॉकी फर्ग्यूसन.

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गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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