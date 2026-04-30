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IPL 2026: आज गुजरात टाइटन्स को हराकर प्वॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बनना चाहेगी RCB, दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
सीजन का 42वां मैच गुरुवार को अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में GT बनाम RCB होगा. बेंगलुरु के पास यहां अंकतालिका में नंबर 1 बनने का मौका है.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में गुरुवार को गुजरात टाइटन्स (GT) की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भिड़ंत होगी. अगर बेंगलुरु यह मैच जीत जाती है तो उसके पास प्वॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बनने का मौका है. फिलहाल पंजाब किंग्स से सिर्फ 1 अंक के अंतर से पीछे है. उसने अब तक 8 मैच खेलकर 6 में जीत दर्ज की है. इससे पहले दोनों टीमें 24 अप्रैल को भी एक-दूजे से भिड़ी थीं, जहां बेंगलुरु ने अपने घर में उसे 5 विकेट से मात दी थी. अब जीटी की टीम भी यहां अपनी इस हार का बदला लेने को बेताब होगी.
यह इस सीजन का 42वां मुकाबला है और अब टीमें प्लेऑफ की दौड़ में अपने समीकरण बनाने की फिराक में भी होंगी. ऐसे में जो टीमें टॉप 4 में वे खुद को वहीं बरकरार रखने के मूड में होंगी, जबकि जो इससे बाहर हैं वे उलटफेर के चांस ढूंढने की कोशिश करेंगी. ऐसे में इन मुकाबलों का रोमांच और बढ़ने वाला है. जीटी के लिए प्लेऑफ की उम्मीदों को देखते हुए इस मैच में जीत हासिल करना बेहद अहम है.
अभी तक इस सीजन में GT का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. तीन बल्लेबाजों (कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन, और जोस बटलर) पर यह टीम निर्भर नजर आती है. इस सीजन के 8 मैचों में 4 मैच उसने जीते हैं और 8 अंक के साथ 5वें नंबर पर है. वहीं RCB की बात करें तो वह अब तक खेले 8 में से 6 मैज जीतकर 12 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है.
आज मिलने वाली जीत जीटी की प्लेऑफ की संभावना को बनाए रखेगी. इसके लिए उसे अपने टॉप-3 बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजी में सिराज, कृष्णा, रबाडा, और राशिद खान से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.
आरसीबी की बात करें तो कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में यह टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. बैटिंग हो या बॉलिंग RCB विपक्षी टीम पर भारी पड़ रही है. अपने पिछले में दिल्ली कैपिटल्स को उसके घरेलू मैदान पर 75 पर समेटने और 6.3 ओवर में जीत हासिल करने वाली आरसीबी जीटी को भी उसके घरेलू मैदान पर चकमा देने में पूरी तरह सक्षम है.
मैच के दौरान अहमदाबाद का तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा. आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. पिच पर अच्छा बाउंस होता है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है. तेज गेंदबाजों को शुरू में मदद मिल सकती है. जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स को थोड़ा टर्न मिल सकता है.
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