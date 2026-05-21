IPL 2026: टीम में लौटते ही हार्दिक पांड्या ने मैदान पर कर दी ऐसी हरकत, जिस पर IPL ने लिया कड़ा एक्शन

हार्दिक पांड्या ने बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान एक मौके पर अपने खिलाड़ी से नाराज होते हुए स्टंप्स पर रखी गिल्लियां बिखेर दी थीं. इस पर आईपीएल ने सख्त ऐक्शन लिया है.

Published date india.com Published: May 21, 2026 3:50 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Hardik Pandya Mi vs KKR
हार्दिक पांड्या @Ians

इस सीजन आईपीएल में फीकी रही मुंबई इंडियन्स (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने चोट से उबर कर करीब 3 सप्ताह के ब्रेक के बाद इस लीग में वापसी की थी. इसके बावजूद पांड्या इस सीजन फिसड्डी दिख रही अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. इस बीच पांड्या मैच में एक ऐसी गलती कर गए, जिससे उन्हें झटका लगा है. पांड्या ने गुस्से में स्टंप्स पर रखी गिल्लियों को नाराजगी और गुस्से में गिरा दिया, जो खेल भावना के तौर पर स्वस्थ प्रैक्टिस नहीं है. इसके चलते आईपीएल ने उन पर कार्रवाई की है. पांड्या पर मैच का 10 फीसदी जुर्माना लगाया गया है साथ ही उन पर 1 डिमेरिट प्वॉइंट भी लगाया गया है.

बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई शुरुआत से ही मुश्किलों में घिर गई. उसने सिर्फ 41 रन जोड़ने तक ही 4 विकेट गंवा दिए. इसके बाद टीम ने कार्बिन बोश (32*) और हार्दिक पांड्या (26) की पारियों के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 147 रन बना पाई. नाइट राइडर्स ने 7 गेंदें शेष रहते यह मैच अपने नाम कर लिया. मुंबई के फील्डरों ने भी इस मैच में कई आसान मौके छोड़कर केकेआर की जीत को आसान बनाने में भूमिका निभाई.

ऐसे ही एक मौके पर जब मुंबई के फील्डरों ने आसान सा कैच छोड़ दिया तो हार्दिक पांड्या इस पर नाराज हो गए और उन्होंने स्टंप्स पर रखी गिल्लियों को गिरा दिया. आईपीएल की आचार संहिता के लिहाज से यह नियमों का उल्लंघन था और इसके चलते उन पर मैच फीस का 10 फीसदी और 1 डिमेरिट अंक का जुर्माना लगा. ईडन गार्डन्स में हुए इस मैच में मुंबई इंडियंस चार विकेट से हार गई थी. पांड्या ने ‘अपने रन-अप पर वापस जाते समय विकेट की गिल्लियां जोर से गिरा दी थीं.’

आईपीएल ने एक बयान में कहा, ‘हार्दिक पांड्या को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया जो ‘मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के सामान और फिटिंग्स का गलत इस्तेमाल’ करने से संबंधित है.’

इसमें कहा गया, ‘यह घटना मैच की दूसरी पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई, जब हार्दिक पंड्या ने अपने रन-अप पर वापस जाते समय विकेट की गिल्लियां गिरा दी थीं.’ आईपीएल में चार से सात डिमेरिट अंक जमा होने पर एक मैच का निलंबन लगता है. पांड्या ने उल्लघंन और मैच रेफरी राजीव सेठ द्वारा लगाई गई सजा को स्वीकार कर लिया.

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस साल आईपीएल प्ले-ऑफ में जगह बनाने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है. टीम का यह सत्र बहुत खराब रहा है और उसने अब तक सिर्फ चार मैच जीते हैं. अब टीम सत्र का अपना आखिरी मैच रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.