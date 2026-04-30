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IPL 2026: 243 रन बनाकर भी हार गई मुंबई इंडियन्स, कैप्टन हार्दिक पांड्या को अब किससे हुई शिकायत!

बुधवार को वानखेड़े के मैदान पर 243 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद मुंबई की टीम यह मैच नहीं बचा पाई. टीम की हार पर कैप्टन पांड्या ने कहा कि उन्हें गेंदबाजों से उम्मीद थी.

Published date india.com Published: April 30, 2026 9:42 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Hardik Pandya MI
हार्दिक पांड्या @IPL-BCCI

Hardik Pandya On MI 6th Lose in IPL 2026 As SRH Crushed MI: इस सीजन मुश्किलों में घिरी मुंबई इंडियन्स (MI) के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं. बुधवार को मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले गए मैच में उसने 243 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया. इसके बावजूद टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. यहां ट्रेविस हेड (76), हेनरिच क्लासेन (65) अभिषेक शर्मा (45) और सलिल अरोड़ा की विस्फोटक पारियों ने उसका तेल निकाल दिया.

हेड ने 30 बॉल की अपनी पारी में 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से ये 76 रन बनाए. वहीं अंत तक नाबाद रहे हेनरिच क्लासेन ने भी इतनी ही गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 65 रन बनाकर टीम को 8 गेंदें बाकी रहते जीत दिला दी.

इनके अलावा अभिषेक शर्मा ने 24 बॉल पर 45 (4×4, 6×3) के अलावा सिर्फ 10 बॉल पर 30 रन ठोकने वाले सलिल अरोड़ा ने 2 चौके और 3 छ्क्कों की मदद से इस जीत में अपना योगदान निभाया. एमआई के कप्तान पांड्या ने हार के बाद कहा कि उन्हें अपने गेंदबाजों से इस स्कोर का बचाव करने की उम्मीद थी.

उन्होंने कहा कि ओस ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई लेकिन गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी की. मुंबई की यह इस सीजन 8 मैचों में छठी हार है. वह अब तक जीते 2 मैचों से 4 अंक लेकर प्वॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है.

पांड्या ने मैच के बाद कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि ओस ने कोई खास भूमिका निभाई. उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले और हमने खराब गेंदें फेंकी. आज मैदान पर मुझे बहुत मजा आया. 244 रन- मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था कि वे इसका बचाव करेंगे लेकिन हम अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए.’

मुंबई के कप्तान ने कहा कि मौजूदा सत्र में उनकी टीम मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा, ‘यह सीजन कुछ ऐसा ही रहा है. आपको मौके मिलते हैं तो आप उन्हें भुनाते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दुख होता है.’

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इस धाकड़ ऑलराउंडर कप्तान ने कहा, ‘इस सीजन में हमारे पास अधिक विकल्प नहीं हैं. मैं अपने गेंदबाजों को दोष नहीं दूंगा. एक पूरी टीम के तौर पर हम वह प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके लिए मुंबई इंडियन्स जानी जाती है. हमारे मालिक और सहयोगी स्टाफ बहुत जुनूनी हैं. उम्मीद है कि हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे.’

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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