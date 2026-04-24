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IPL 2026: जब मिचेल सैंटनर को कंधे पर लगी थी चोट तो मुंबई को कैसे मिल गया कन्कशन सब्सटिट्यूट? कोच ने दी सफाई

चेन्नई सुपर किंग्स की पारी में मिचेल सैंटनरन ने एक कैच लपका तो वह मैदान पर कंधे के बल गिर गए. इससे वह दर्द में थे और उन्हें तुरंत ही मैदान छोड़ना पड़ा. इस बीच मुंबई की टीम ने उनके कन्कशन सब्सटिट्यूट की मांग की, जबकि उनके कंधे पर चोट लगी थी. इस पर MI के कोच माहेला जयवर्धने ने सफाई दी है.

Published date india.com Updated: April 24, 2026 6:18 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Mitchell Santner MI
मिचेल सैंटनर @IPL-BCCI

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ गुरुवार को 103 रनों की करारी हार का सामना करने वाली मुंबई इंडियन्स (MI) इस मैच में हार के बावजूद नियमों का गलत इस्तेमाल के चलते चर्चाओं में है. मुंबई पर आरोप है कि उसने कन्कशन सब्सटिट्यूट नियम का गलत इस्तेमाल किया. चेन्नई की पारी के 17 वें ओवर के दौरान न्यूजीलैंड के लेफ्टआर्म स्पिनर ने कार्तिक शर्मा (18) का कैच लपका.

इस दौरान कैच लपकते हुए उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका कंधा चोटिल हो गया. इस दौरान उनकी गर्दन और सिर भी मैदान पर लगी. सैंटनर यहां परेशानी में थे और उन्होंने मैदान छोड़ दिया. इसके बाद मुंबई इंडियन्स ने इसे सिर पर लगी चोट का हवाला देकर यहां कन्कशन सब्सटिट्यूट के तौर पर सैंटनर की जगह खिलाड़ी बदलने की मांग की.

इसके चलते उन्हें शार्दुल ठाकुर को खिलाने की मंजूरी मिल गई. लेकिन अब उसके इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. सोशल मीडिया पर तभी फैन्स सवाल उठाने लगे कि कंधे पर चोट लगने के बाद आखिरी किसी टीम को कन्सकशन सब्सटिट्यूट का विकल्प इस्तेमाल करने की छूट कैसे मिल सकती है. इस पर टीम के हेड कोच माहेला जयवर्धने ने सफाई दी है.

मुंबई की हार बाद पत्रकारों से बात करने आए जयवर्धने से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘सैंटनर जब मैदान से लौटे तो वह दर्द में थे. चोट लगने के बाद उन्हें स्कैन के लिए भेजा गया. उन्हें डाइव लगाकर कैच लपकने के दौरान सिर, गर्दन और कंधे में चोट लगी थी. इसी के चलते कन्कशन (चक्कर आना या अचेत होने की स्थिति) सब्सटिट्यूट के रूप में शार्दुल ठाकुर को बैटिंग के लिए मैदान पर उतारा गया.’

जयवर्धने ने कहा, ‘उनके सिर पर पहले चोट लगी, फिर गर्दन और कंधे पर. मैदान से वापस आने के बाद उन्हें चक्कर आने लगे. इसलिए उसने स्कैन करवाया.’ उन्होंने कहा, ‘सैंटेनर ने डगआउट में कंधे के लिए बर्फ रखी थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी हालत स्थिर नहीं है. इसलिए हम उसे स्कैन के लिए ले गए.’ उन्होंने साफ किया कि कन्कशन सब्सटिट्यूट की मांग टीम ने जरूर की थी, लेकिन इसे मंजूरी देना पूरी तरह मैच रेफरी और अंपायर के अधिकार में था.

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हालांकि मुंबई की मुश्किल स्थिति में क्रीज पर उतरे शार्दुल इस मैच में बैटिंग करते हुए कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए. उन्होंने यहां 12 गेंदें खेलकर सिर्फ 6 रन ही बनाए. वहीं चोटिल होने से पहले सैंटनर ने 4 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया था.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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