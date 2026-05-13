  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Ipl 2026 Kagiso Rabada Laud Vaibhav Sooryavanshi For His No Scared Approach

IPL 2026: कगिसो रबाडा ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ, बोले- उनके शरीर में डर का कोई अंश भी नहीं

साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके मन में डर का कोई खौफ नहीं है. यह रवैया उन्हें खास बनाता है.

Published date india.com Published: May 13, 2026 7:09 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Vaibhav Sooryavanshi Style
वैभव सूर्यवंशी @IPL-BCCI

शानदार फॉर्म में चल रहे गुजरात टाइटन्स (GT) के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा (Kagiso Rabada) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वैभव सूर्यवंशी के शानदार छक्के मारने के हुनर ​​से बहुत प्रभावित हुए हैं. भले ही रबाडा को खुद भी सूर्यवंशी के छक्कों का सामना करना पड़ा हो लेकिन उन्होंने इस युवा प्रतिभा के खिलाफ गेंदबाजी करते समय अपनी सोच के बारे में बात की है. रबाडा ने कहा, ‘वह एक बेहतरीन प्रतिभा हैं. उनके हाथ बहुत तेज चलते हैं. इस समय वह बिल्कुल निडर बल्लेबाजी कर रहा है. उसके शरीर में डर का एक अंश भी नहीं है.’

साउथ अफ्रीका के इस 30 साल के तेज गेंदबाज ने सूर्यवंशी के ‘एक्स फैक्टर’ (खास हुनर) पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, ‘जब आप युवा होते हैं तो आमतौर पर ऐसा ही होता है और यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प है. मुझे लगता है कि क्रिकेट के खेल में खासकर आईपीएल में, ऐसा देखना बहुत बढ़िया है. यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि क्रिकेट का खेल पूरी तरह से रोमांचक है.’

सूर्यवंशी ने पिछले दो सीजन में आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. रबाडा ने कहा कि गेंदबाजी के लिए दौड़ते समय वह बल्लेबाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते. वह इस सत्र में 21 विकेट लेकर गुजरात टाइटन्स के मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं.

हाल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मैच में सूर्यवंशी ने लगातार दो छक्के जड़े थे. इसी मैच में 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था. इस खिलाड़ी ने मैदान पर जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड जैसे बड़े नामों का भी कोई लिहाज नहीं किया है.

रबाडा ने कहा, ‘मैं बस यही सोचता हूं कि यह भी एक आम बल्लेबाज ही है. और मैं उसे दबाव में लाने की कोशिश करता हूं. वह निश्चित रूप से ‘एक्स फैक्टर’ वाला खिलाड़ी है. ऐसा खिलाड़ी जो लोगों का ध्यान खेल की तरफ खींचता है. वह शानदार है. उसके हाथ बहुत तेज चलते हैं. कोई डर नहीं. यह वाकई एक जबरदस्त संयोजन है.’

(भाषा से)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.