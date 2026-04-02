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IPL 2026: LSG के कप्तान ऋषभ पंत के इस फैसले से नाराज हैं केविन पीटरसन, बोले- खुद पर बना रहे हैं दबाव
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस आईपीएल में ओपनिंग पर आ रहे हैं. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ ओपनिंग की और सिर्फ 7 रन पर आउट हो गए.
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इस आईपीएल में कुछ नया करते दिख रहे हैं. पंत ने इस सीजन से खुद को ओपनिंग पर आजमाने का प्लान बनाया है. वह बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेले गए सीजन के पहले मैच में ओपनिंग पर आए. लेकिन 7 रन के निजी स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. पंत अपने इस फैसले से कुछ भी सोच रहे हों लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन इससे खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पंत ने अपने लिए जो योजना बनाई है उससे वह खुद को दबाव में ला रहे हैं क्योंकि इससे वह कभी खेल का लुत्फ नहीं ले पाएंगे.
सीजन के पहले मैच में लखनऊ की टीम दिल्ली से 6 विकेट से हार गई. यह लखनऊ की दिल्ली के खिलाफ लगातार 5वीं हार है. लखनऊ की हार के बाद पंत ने कहा था कि वह इस सीजन में शीर्ष क्रम में खेलने की योजना बना रहे हैं. लेकिन पीटरसन ने कहा कि इससे वह अपने खेल का आनंद नहीं ले पाएंगे.
पीटरसन ने जिओ हॉटस्टार से कहा, ‘जब आप लखनऊ की टीम की बल्लेबाजी की ताकत और गहराई को देखते हैं तब सवाल उठता है कि क्या ऋषभ पंत वास्तव में ओपनिंग बल्लेबाज हैं? मुझे लगता है कि पिछले साल की तुलना में उन्हें इस साल बल्लेबाजी क्रम में कुछ ज्यादा ही ऊपर भेज दिया गया है.’
इंग्लैंड के कप्तान ने कहा, ‘पिछले साल उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में नीचे खेलने का फैसला किया. अब वह अचानक से कह रहे हैं कि ‘मैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग करूंगा.’ मुझे लगता है कि उन्हें बस मैदान पर जाकर अपने खेल का आनंद लेना चाहिए.’
पीटरसन ने कहा कि पंत बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आकर खुद पर और अधिक दबाव डाल रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘खुद को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर मत करो, उस स्थिति का आनंद लो. मुझे लगता है कि पंत सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरकर खुद पर दबाव डाल रहे हैं.’
पिछले सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ का सदस्य रहे पीटरसन ने समीर रिजवी की जमकर तारीफ की, जिन्होंने नाबाद अर्धशतक लगाकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.
पीटरसन ने कहा, ‘उन्होंने स्थिति का बखूबी सामना किया और मुझे इससे किसी तरह की हैरानी नहीं हुई. मैंने पिछले सत्र में समीर के साथ काफी समय बिताया तथा उनके कौशल को करीब से देखा. उन्होंने तब अभ्यास मैच में शतक में लगाया था लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में खेलने का मौका नहीं मिला था.’
(एजेंसी से)
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