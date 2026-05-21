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Ipl 2026 Kkr Remain Alive Their Playoff Hopes After Beating Mi Manish Pandey Hero Of The Match

मनीष पांडे के दम पर प्लेऑफ की दौड़ में नाइट राइडर्स, 6 साल बाद जीता प्लेयर ऑफ द मैच

Manish Pandey IPL Comeback: मनीष पांडे पिछले एक साल में प्रतिस्पर्धी स्तर पर कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं. उन्हें बुधवार को एक साल बाद आईपीएल में बैटिंग का मौका मिला और इस बल्लेबाज ने मैच पर अपनी छाप छोड़ दी.

मनीष पांडे @IPL-BCCI

Manish Pandey IPL Comeback: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के मौजूदा सीजन में प्लेऑफ के लिए बाकी बचे एक स्थान की जंग रोमांचक हो गई है. अब सभी टीमों के पास सिर्फ एक-एक मैच ही बचा है और इस कड़ी में राजस्थान रॉयल्स की टीम सबसे आगे है, जो 7 मैच जीतकर 14 अंकों के साथ फिलहाल चौथे पायदान पर है. इसके बाद पंजाब और कोलकाता के चांस सबसे बढ़कर हैं, जिनके अब 13-13 अंक हो चुके हैं.

नाइट राइडर्स के बुधवार को मुंबई को हराकर अपने 2 अंक कमाए हैं और अब वह प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. हालांकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे अब किस्मत का साथ भी चाहिए होगा. उसे चाहिए होगा कि रॉयल्स और पंजाब अपना मैच हार जाएं और रविवार को वह दिल्ली के खिलाफ अपना मैच जीतकर 15 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करे.

नाइट राइडर्स की जीत के हीरो मनीष पांडे रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पांडे आईपीएल के अलावा किसी भी स्तर पर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. वह पिछले साल आईपीएल में खेले थे और अब उन्हें आईपीएल में अपनी टीम के 13वें मैच में जाकर पहली बार बैटिंग का मौका मिला. उन्होंने 33 बॉल पर 6 चौकों की मदद से 45 रन बनाए. उनकी सूझबूझ भरी पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पांडे ने आईपीएल में 6 साल बाद प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले वह साल 2020 में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, जब वह 30 साल के थे.

इस मैच में नाइट राइडर्स को 148 रनों का लक्ष्य मिला था. ईडन गार्डन्स की यह पिच बैटिंग के लिए चनौतीपूर्ण थी, जहां बारिश के चलते स्विंग और सीम के कड़े हालाल थे. मुंबई ने यहां सिर्फ 23 रनों पर 3 और 41 रनों तक पहुंचते-पहुंचते अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. बारिश के चलते खेल को रोकना भी पड़ा और ऐसे में कार्बिन बोश (32*) और कप्तान हार्दिक पांड्या (26) के दम पर टीम ने 20 ओवर में 147 रन बनाए.

इस मैच में केकेआर को मनीष पांडे के अनुभव की दरकार थी और उन्होंने निराश भी नहीं किया. पांडे ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ पावरप्ले में टीम का स्कोर 51 रन तक पहुंचाया. इस दौरान रहाणे आउट हो गए तो भी पांडे एक छोर पर टीम को जरूरत के मुताबिक संभालते नजर आए.

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