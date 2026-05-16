By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गुजरात पर भारी पड़ी KKR, गिल की टीम को 29 रन से हराया, प्लेऑफ की उम्मीदें बढ़ीं
IPL 2026 KKR vs GT: कोलकाता ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हराया. फिन एलन और अंगकृष रघुवंशी की शानदार बल्लेबाजी से KKR की प्लेऑफ उम्मीदें जिंदा रहीं.
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेले गए IPL 2026 के मुकाबले में कोलकाता ने जीत हासिल की. ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में KKR ने गुजरात को 29 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 247 रन का बड़ा स्कोर बनाया. जवाब में गुजरात की टीम 218 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ कोलकाता की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं. टीम के अब 11 अंक हो गए हैं, जबकि गुजरात के 16 अंक हैं.
फिन एलन ने खेली तूफानी पारी
कोलकाता की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही और कप्तान अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए. इसके बाद फिन एलन (Finn Allen) और अंगकृष रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी की. फिन एलन ने सिर्फ 35 गेंदों में 93 रन बना डाले. उनकी पारी में 10 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. एलन की तेज बल्लेबाजी ने गुजरात के गेंदबाजों पर काफी दबाव बना दिया. बाद में अंगकृष रघुवंशी और कैमरून ग्रीन ने नाबाद साझेदारी कर टीम को 247 रन तक पहुंचाया.
अंगकृष और ग्रीन ने संभाला मैच
फिन एलन के आउट होने के बाद अंगकृष रघुवंशी और कैमरन ग्रीन ने गुजरात को वापसी का मौका नहीं दिया. दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की. अंगकृष ने 44 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. वहीं कैमरन ग्रीन ने 28 गेंदों पर 52 रन की तेज पारी खेली. गुजरात की तरफ से मोहम्मद सिराज और आर साई किशोर को एक-एक विकेट मिला.
शुभमन और बटलर की कोशिश गई बेकार
247 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की शुरुआत शानदार रही. साईं सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने तेज रन बनाए. हालांकि साई सुदर्शन चोट की वजह से कुछ देर के लिए मैदान से बाहर चले गए. इसके बाद जोस बटलर और शुभमन गिल ने 128 रन की बड़ी साझेदारी की. शुभमन ने 85 रन बनाए, जबकि बटलर ने 57 रन की पारी खेली. लेकिन जरूरी रनरेट लगातार बढ़ता गया और गुजरात मैच से दूर होती गई.
प्लेऑफ की रेस हुई और रोमांचक
इस जीत के बाद IPL 2026 की प्लेऑफ रेस और ज्यादा दिलचस्प हो गई है. कोलकाता ने अब तक 12 मैचों में 5 जीत हासिल की हैं और टीम के 11 अंक हो गए हैं. दूसरी तरफ गुजरात टाइटन्स 13 मैचों में 8 जीत के साथ मजबूत स्थिति में बनी हुई है. इस मुकाबले में KKR के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि गुजरात के गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए. अब दोनों टीमों के अगले मुकाबले काफी अहम होने वाले हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें