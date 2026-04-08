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IPL 2026- सुपर जायंट्स के खिलाफ सीजन की पहली जीत को बेताब नाइट राइडर्स, क्या बारिश फिर बनेगी विलेन

नाइट राइडर्स की टीम अब तक इस सीजन अपनी लय नहीं तलाश पाई है. पहली दो हार के बाद पंजाब के खिलाफ मैच धुलने से उसका खाता जरूर खुल गया. लेकिन टीम को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है.

Published date india.com Updated: April 8, 2026 11:15 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
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ईडन गार्डेंस का मैदान @IPL-BCCI

इस सीजन अपनी पहली जीत को बेताब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) एक बार फिर अपने घर में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. बीते सोमवार को वह इसी मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ उतरी थी, जहां बारिश ने वह मैच बेनतीजा कर दिया और दोनों टीमों को यहां 1-1 बांटकर संतोष करना पड़ा. हालांकि इससे केकेआर का इस सीजन का खाता जरूर खुल गया. इससे पहले उसने मुंबई के खिलाफ हारकर सीजन की शुरुआत की थी इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने भी उसे पटखनी दी.

कोलकाता में KKR का लगातार तीसरा मैच

इस सीजन केकेआर का यह लगातार तीसरा मुकाबला अपने घर पर होगा. हालांकि यहां एक बार फिर बारिश का साया मैच पर मंडराएगा. कोलकाता में काल-बैसाखी का चक्र चल रहा है, जिसके चलते गुरुवार को यहां दिन में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश की आशंका बनी हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि यहां 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. यहां बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है.

1 अंक के साथ 8वें पायदान पर नाइट राइडर्स

नाइट राइडर्स की टीम 3 मुकाबलों में 1 अंक के साथ प्वाइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद है. केकेआर इस अहम मुकाबले से पहले, फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों को वापसी करते और लय में आते हुए देखने के लिए बेताब होंगे. दूसरी ओर, एलएसजी की टीम 2 में से 1 मैच जीतकर छठे पायदान पर है. इस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विरुद्ध अपना पहला मैच 6 विकेट से गंवाया था, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपना खाता खोला.

KKR vs LSG किसका पलड़ा भारी

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा भारी है. आईपीएल में दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने रही हैं, जिसमें एलएसजी ने 4 मुकाबले अपने नाम किए. दोनों टीमों के बीच पहली भिड़ंत साल 2022 में हुई थी, जिसमें एलएसजी ने 75 रनों से जीत हासिल की.

KKR vs LSG- ऐसी हैं दोनों टीमें

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (C), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजारा, सौरभ दुबे, और नवदीप सैनी.

लखनऊ सुपर जाइंट्स: ऋषभ पंत (C), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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