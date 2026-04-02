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कोलकाता की शाम में उगा सनराइजर्स का सूरज- हेड, अभिषेक और क्लासेन की आंधी में उड़े नाइट राइडर्स
सनराइजर्स हैरदाबाद ने यहां पहले बैटिंग करते हुए ताबड़तोड़ 226 रन ठोक दिए. नाइट राइडर्स की टीम 65 रनों से यह मैच हार गई.
आईपीएल 2026 में उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम अभी तक लय नहीं पकड़ पाई है. मुंबई से हार के बाद वह गुरुवार को अपने घर में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ भी हार गई. यह इस सीजन उसकी लगातार दूसरी हार है. वह अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है. वहीं RCB के खिलाफ अपना पहला मैच हारकर कोलकाता पहुंचे सनराइजर्स ने यहां अपनी जीत का खाता खोल लिया.
इस मैच में उसके ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड (46) और अभिषेक शर्मा (48) ने पावरप्ले में ही 84 रन ठोककर बड़े स्कोर की नींव रख दी. कोलकाता की ओर से ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 विकेट अपने नाम किए. उसके अलावा वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट निकाले. इस मैच में 39 रन और 2 विकेट लेने वाले नीतीश रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. 227 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी KKR ने शुरुआत से ही विकेट गंवा दिए और दबाव में घिर गई. उसकी शुरुआत दमदार थी, जब फिन एलन ने सिर्फ 7 बॉल में ही 28 रन (4 चौके और 2 छक्के) ठोककर टीम का स्कोर 30 पहुंचा दिया था. लेकिन हर्ष दुबे ने उन्हें आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई.
इसके बाद अनुकूल रॉय (52) ने भी पावर प्ले में इस लय को बिगड़ने नहीं दिया. उन्होंने भी तेजी से रन बनाए. वहीं दूसरी ओर ओपनिंग पर आए कप्तान रहाणे 10 बॉल में सिर्फ 8 रन ही बना पाए और टीम को इस छोर से वैसी तेजी नहीं मिल पाई, जिसकी उनसे उम्मीद थी. रहाणे के आउट होने के बाद कैमरुन ग्रीन (2 रन पर रनआउट) और अनुकूल रॉय (0) भी चलते बने. पावरप्ले में 74 रन जोड़ने के बाद केकेआर ने 11 ओवर तक 120 रन बना लिए थे. लेकिन इस स्कोर पर लगे लगातार 2 झटकों ने उसे दबाव में घेर लिया.
मैच फिनिशर रिंकू सिंह ने 25 बॉल में 35 रन बनाए. उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का जमाया. उनके आउट होने के बाद सनराइजर्स के लिए अंतिम 4 विकेट निकालना औपचारिकता रह गया और आखिरकार उसने 16वें ओवर में केकेआर की पारी का 161 के स्कोर पर अंत कर यह मैच 65 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया.
इससे पहले केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने इसे गलत साबित कर दिया. दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए छठे ओवर तक ही 82 रन जोड़ लिए. यहां हेड कार्तिक त्यागी का शिकार बने. उन्होंने 21 गेंद की अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के जमाए. पारी के 9वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने ईशान किशन (9) और अभिषेक (48) को आउट किया. अभिषेक ने 21 बॉल की पारी में 4 चौके और 4 छक्के जमाते हुए 48 रन बनाए.
अभिषेक के आउट होने के बाद हेनरिक क्लासेन (52) ने टीम की रफ्तार को उसी गति के साथ बनाए रखा और उन्होंने 35 बॉल की अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाए. वह पारी के आखिरी ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी का तीसरा शिकार बने. ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी (39) ने क्लासेन का अच्छा साथ निभाया.
रेड्डी ने 24 बॉल की पारी में 4 चौके और 1 छक्का जमाया. सनराइजर्स के लिए जयदेव उनादकट (3/21) ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा एहसान मलिंगा (2/14) और नीतीश रेड्डी (2/17) ने 2-2 विकेट निकाले. नाइट राइडर्स अब अपना तीसरा मैच 6 अप्रैल को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेलने उतरेगी. वहीं सनराइजर्स की टीम रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ उतरेगी.
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