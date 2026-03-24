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Ipl 2026 Lsg Captain Rishabh Pant New Batting Order Number 3

IPL 2026: किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे ऋषभ पंत? LSG ने बैटिंग पोजिशन की फिक्स!

IPL 2026 के आगाज से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. टीम के कप्तान और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पोजीशन में बड़ा बदलाव हो सकता है.

Image Source- BCCI

LSG News: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का बिगुल बजने ही वाला है, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. टीम मैनेजमेंट और कप्तान ऋषभ पंत ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है, जो इस सीजन में लखनऊ की किस्मत बदल सकता है. इस बार ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर की बजाय नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं.

ऋषभ पंत के लिए आईपीएल का यह सीजन उनके करियर की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है. साल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन पर 27.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया था.

पिछले सीजन में खामोश रहा बल्ला

हालांकि, पिछला सीजन उनके और टीम दोनों के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा. आईपीएल 2025 में पंत ने 133.17 की स्ट्राइक रेट से मात्र 269 रन बनाए थे. इसमें 118 रनों की एक नाबाद पारी शामिल थी, लेकिन बाकी मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा. पिछले सीजन में पंत ज्यादातर नंबर 4 पर खेले थे.

सीजन के आखिर में आए थे नंबर 3 पर

सीजन के अंत में उन्होंने नंबर 3 पर आजमाइश की थी, लेकिन तब तक लखनऊ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी. न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, अब टीम मैनेजमेंट का मानना है कि टॉप ऑर्डर में आने से पंत को अपनी पारी बुनने और सेट होने का ज्यादा समय मिलेगा.

टीम इंडिया में वापसी का ‘गोल्डन चांस’

ऋषभ पंत फिलहाल भारतीय टेस्ट टीम का अटूट हिस्सा हैं, लेकिन सफेद गेंद की क्रिकेट (वनडे और टी20) में वह अपनी जगह खो चुके हैं. टीम इंडिया के पास इस समय टी20 फॉर्मेट में विकल्पों की कमी नहीं है, ऐसे में पंत के लिए आईपीएल 2026 खुद को साबित करने का आखिरी मौका हो सकता है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, पंत खुद भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उत्साहित हैं. अगर वह टॉप ऑर्डर में आकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रन बरसाते हैं, तो नेशनल सिलेक्टर्स के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा.

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कैसा होगा लखनऊ का नया बैटिंग लाइनअप?

पंत के नंबर 3 पर आने से लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम में काफी हलचल देखने को मिलेगी. इस बार टीम का टॉप ऑर्डर बेहद खतरनाक नजर आ रहा है. एडन मार्क्रम और मिचेल मार्श, टीम को आक्रामक शुरुआत देंगे. ऋषभ पंत नंबर 3 पर पारी को संभालेंगे और तेज गति से रन बनाएंगे.

पंत के ऊपर आने का मतलब है कि फिनिशर की भूमिका में निकोलस पूरन अब बल्लेबाजी क्रम में थोड़े नीचे नजर आएंगे, जो डेथ ओवर्स में विपक्षी टीम के लिए घातक साबित हो सकते हैं.

1 अप्रैल को दिल्ली से भिड़ंत

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस समय अपने घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम पर पसीना बहा रही है. टीम का पहला मुकाबला 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होना है. दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली वही टीम है जिसके साथ पंत ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी.