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Ipl 2026 Lsg Replace Wanindu Hasaranga With South African Spinner

वनिंदु हसरंगा के IPL 2026 से बाहर होने पर लखनऊ सुपर जायंट्स का बड़ा फैसला, इस विदेशी गेंदबाज से किया रिप्लेस

वनिंदु हसरंगा टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए थे. उनके आईपीएल तक फिट होने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका. इसके बाद लखनऊ ने साउथ अफ्रीका के स्पिनर को लेकर उनका रिप्लेसमेंट किया है.

वानिंदु हसरंगा @icc

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को वानिंदु हसरंगा की जगह टीम में शामिल किया है. हसरंगा इंजरी की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से बाहर हो गए हैं. एलएसजी ने नीलामी में हसरंगा को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका के पहले मैच के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. हसरंगा अभी तक अपनी इंजरी से उबर नहीं सके हैं, जिसके चलते वह एलएसजी के लिए इस सीजन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. जॉर्ज लिंडे पहली बार आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे. एलएसजी ने लिंडे को उनके बेस प्राइस 1 करोड़ में टीम से जोड़ा है.

जॉर्ज लिंडे साउथ अफ्रीका के लिए अब तक 3 टेस्ट, 4 वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 403 रन बनाने के साथ-साथ 35 विकेट भी निकाले हैं. लिंडे के पास टी20 क्रिकेट का काफी अनुभव मौजूद है और 250 टी20 मैच खेल चुके हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस सीजन के बचे हुए मुकाबलों में जॉर्ज लिंडे से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं, एक मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. एलएसजी ने आखिरी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट से जीत दर्ज की. आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में एलएसजी की जीत के नायक 21 वर्षीय बल्लेबाज मुकुल चौधरी रहे, जिन्होंने 27 गेंदों में 54 रनों की दमदार पारी खेली.

पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 181 रन लगाए थे. एलएसजी ने आयुष बदोनी और मुकुल की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 182 रनों के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल किया. आयुष ने 34 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, मुकुल ने 54 रनों की नाबाद पारी में 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए.

28 वर्षीय वनिंदु हसरंगा 2021 से इस लीग में खेल रहे हैं. उन्होंने पहले 3 सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेले थे. सीजन 2024 में वह बाहर रहे और पिछले सीजन 2025 में वह राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले थे. सीजन 2022 में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने 16 मैच खेलकर 26 विकेट अपने नाम किए थे. इसके बाद उनके प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव दिखा. इस लीग में अब तक खेले 37 मैचों में वह 46 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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