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Ipl 2026 Lsg Vs Rr Match Preview Will Lucknow Screw Up Rajasthan Royals At Ekana Stadium

IPL 2026: LSG vs RR: क्या राजस्थान को पटखनी दे पाएगी लखनऊ, अपने घर में सीजन की पहली जीत का अभी भी इंतजार

IPL में बुधवार को 32वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा. लखनऊ को अभी तक अपने घर पर पहली जीत का इंतजार है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स @IPL-BCCI

IPL के 19वें सीजन में अब तक फीकी दिखी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम बुधवार की शाम को 2008 की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ भिड़ने उतरेगी. यह मुकाबला उसके घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां सुपर जायंट्स अब बाजी पलटने को बेकरार होगी. इस सीजन अब तक खेले 6 मैचों में उसने सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में हार का सामना किया है. सिर्फ 4 अंकों के साथ वह अंकतालिका में 9वें पायदान पर टिकी है. वहीं रॉयल्स की टीम का हिसाब-किताब अब तक संतोषजनक रहा है. यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) और वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के दम पर 6 में 4 मैचों में जीत दर्ज कर चौथे पायदान पर है.

हालांकि रॉयल्स के लिए यह चिंता की बात है, कि उसका मिडल ऑर्डर अभी तक क्लिक नहीं किया है. टीम के पास कप्तान रियान पराग, विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और शिमरोन हेटमायर जैसे विकल्प हैं. लेकिन अभी तक उनका प्रदर्शन मिलाजुला रहा है. हालांकि इस टीम ने कुलमिलाकर अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से विपक्षी टीमों को परेशान किया है.

पिछले दो मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ आरआर को हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम का उत्साह थोड़ा कम हुआ है. इन दो हार से टीम की यह पोल भी खुली है कि जब-जब उसके ओपनर वैभव और यशस्वी खुलकर खेलते हैं तो टीम आराम से जीत जाती है वहीं अगर वे दोनों फ्लॉप हो जाएं तो टीम को असफलता का मुंह देखना पड़ता है. इससे इन दोनों बल्लेबाजों पर टीम की निर्भरता साफ जाहिर होती है.

टीम के पास ध्रुव जुरेल, कप्तान रियान पराग और शिमरोन हेटमायर जैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन सीजन में लगातार असफल रहे हैं. इनकी असफलता आरआर के लिए अब बड़ी समस्या बनती जा रही है. रॉयल्स को यह समझना होगा कि आगे का सफर सिर्फ वैभव और जायसवाल के भरोसे तय नहीं किया जा सकता. टीम को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो फिर जुरेल, पराग और हिटमायर को फायर करना होगा.

सीजन में आरआर के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 6 मैचों की 6 पारियों में 246 और यशस्वी जायसवाल ने 6 मैचों में 223 रन बनाए हैं. इन आंकड़ों के मुकाबले पराग, जुरेल और हिटमायर का आंकड़ा बेहद साधारण है. पराग 6 मैचों की 6 पारियों में सिर्फ 61 रन बना सके हैं. जुरेल ने 2 अर्धशतक लगाए हैं लेकिन 4 पारियों में असफल रहे हैं. उनके 6 मैचों की 6 पारियों में 181 रन हैं. हेटमायर आरआर के मध्यक्रम की रीढ़ हैं,लेकिन इस विस्फोटक बल्लेबाज के बल्ले से 5 मैचों की 4 पारियों में सिर्फ 39 रन आए हैं.

दूसरी ओर लखनऊ की अगर बात करें तो उसके लिए कुछ भी एक लय में होता नहीं दिख रहा है. उसके टॉप ऑर्डर ने अब तक उसे मनचाही शुरुआत नहीं दिलाई है. कप्तान ऋषभ पंत भी रुक-रुककर परफॉर्म कर रहे हैं. उनकी कुछ पारियां शानदार गईं तो कुछ में वह पूरे ही फ्लॉप रह गए. कुल मिलाकर उनकी बैटिंग ने अब तक कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ा है. लखनऊ में आज वह सीजन का चौथा मुकाबला खेलेगी लेकिन इस मैदान पर इस सीजन अभी तक उसे अपनी पहली जीत का इंतजार है.

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