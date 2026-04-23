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IPL 2026: LSG पर धमाकेदार जीत से रॉयल्स की टॉप में वापसी, इस अनकैप्ड खिलाड़ी के सिर पर सजी पर्पल कैप
बुधवार को लखनऊ में रनों की बरसात तो नहीं दिखी लेकिन 160 रन के लो-स्कोरिंग वाले मैच में भी राजस्थान रॉयल्स ने LSG को 40 रनों से पटखनी दे दी.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में लखनऊ का खराब प्रदर्शन जारी है. बुधवार को उसने इस सीजन का हाफ स्टेज पूरा कर लिया. यह उसका 7वां मैच था और उसे यहां भी हार का ही सामना करना पड़ा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सामने राजस्थान रॉयल्स 6 विकेट गंवाकर 159 रन ही बना पाई थी. लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम 18 ओवर में सिर्फ 119 रन बनाकर ढेर हो गई. टीम को इस लो-स्कोरिंग मैच में भी 40 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद LSG अंकतालिका में 4 अंकों के साथ 9वें नंबर पर चली गई.
LSG vs RR मैच के बाद IPL 2026 की प्वॉइंट्स टेबल
नंबर 1 की पॉजीशन पर पंजाब किंग्स (PBKS) 6 मैचों में 11 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. एलएसजी को हराने के बाद 7 मैच में 10 अंक के साथ राजस्थान रॉयल्स (RR) दूसरे स्थान पर चली गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB) 6 मैचों में 8 अंक लेकर तीसरे, सनराइजर्स हैदराबाद 7 मैचों में 8 अंक के साथ चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 6 मैचों में 6 अंक के साथ 5वें स्थान पर है.
गुजरात टाइटंस 6 मैचों में 6 अंक के साथ छठे, मुंबई इंडियंस 6 मैचों में 4 अंक के साथ 7वें, चेन्नई सुपर किंग्स 6 मैचों में 4 अंक के साथ 8वें, LSG 7 मैचों में 4 अंक के साथ 9वें, और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 7 मैचों में 3 अंक के साथ 10वें स्थान पर है. समान अंकों के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग उनके नेट रन रेट (NRR) की वजह से अलग-अलग है.
ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास है. अभिषेक ने 7 मैचों की 7 पारियों में 323 रन बनाए हैं. इसमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेली नाबाद 135 रन की पारी भी शामिल है.
पर्पल कैप का ताज इस वक्त एक अनकैप्ड युवा खिलाड़ी के पास आ गया है. यह हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव, जिन्होंने अभी तक टीम इंडिया में अभी तक डेब्यू नहीं किया है. सीजन में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 7 मैचों में अब तक 13 विकेट लिए हैं.
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