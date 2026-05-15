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IPL 2026: लगातार 5 मैच हारकर मुश्किल में फंसी पंजाब किंग्स को मार्क बाउचर की सलाह- बताया किस रवैये से मैदान पर उतरें

IPL 2026 PBKS Playoffs Scenario: IPL के इस सीजन की शुरुआत में लगातार जीत पर जीत दर्ज कर रही पंजाब किंग्स की टीम अपनी छठी जीत के बाद ऐसी लड़खड़ा गई कि उसने लगातार 5 मैच गंवा दिए हैं. अब उस पर प्लेऑफ में जगह बनाने की चिंताएं भी मंडराने लगी हैं.

Published date india.com Updated: May 15, 2026 6:04 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Shreya Iyer PBKS
श्रेयस अय्यर @IPL-BCCI

IPL 2026 Punjab Kings Playoffs Scenario: आईपीएल के इस सीजन चैम्पियन वाले अंदाज में उतरी पंजाब किंग्स (PBKS) लीग स्टेज में अपने पहले हाफ तक अजेय रही थी. उसे शुरुआती 7 मैच खेलने तक कोई भी टीम हरा नहीं पाई थी और वह 13 अंक लेकर पहले पायदान पर मौजूद थी. लेकिन इसके बाद वह राजस्थान रॉयल्स से पहला मैच हारी तो ऐसी लड़खड़ाई है कि अब तक संभल नहीं पा रही है. इस कड़ी में वह गुरुवार को मुंबई इंडियन्स (MI) से भी हार गई, जो इस सीजन उसकी लगातार 5वीं हार है. अब उसके पास 2 ही मैच बचे हैं और प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए उसे हर हार में RCB और LSG को हराना होगा.

अपनाना होगा बेखौफ रवैया

इस मुश्किल हाल में फंसी पंजाब किंग्स को साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज और मुंबई इंडियन्स के पूर्व कोच मार्क बाउचर ने सलाह दी है. उन्होंने कहा कि इस टीम को अब अपने बाकी बचे मैचों में मानसिक रूप से खुद को तैयार होगा. इसके साथ उन्होंने सलाह दी की टीम को डिफेंसिव होने की बजाए बेखौफ रवैया अपनाना चाहिए. इससे वह फिर से अपनी खोई लय हासिल कर सकती है.

प्लेऑफ के समीकरणों को दिमाग पर न होने दें हावी

बाउचर ने जियोहॉटस्टार से कहा, ‘पंजाब किंग्स लगातार करीबी हार के कारण इस स्थिति में पहुंचा है. कभी-कभी शीर्ष चार में बने रहने और क्वॉलीफाई करने की संभावनाओं के बारे में सोचने से अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इस तरह की मानसिकता से दूर रहने से उन्हें मदद मिल सकती है.’

एक ही रास्ता- खोने के लिए कुछ नहीं

उन्होंने कहा, ‘अगर उसकी टीम बाकी बचे मैचों में बेखौफ रवैया अपनाती है और इस सोच के साथ खेलती है कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है तो उस पर से दबाव कम होगा. आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है, जहां समीकरण तेजी से बदलते हैं और पंजाब किंग्स को मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा.’

पंजाब के बॉलरों ने बढ़ाई चिंता

इस मौके पर भारत के पूर्व लेग स्पिनर पीयूष चावला ने कहा कि पंजाब की बॉलिंग, विशेष रूप से उसके विदेशी तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है.

विदेशी गेंदबाज कर रहे निराश

चावला ने कहा, ‘पंजाब किंग्स अब बहुत दबाव में हैं क्योंकि टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उसे अपने शेष मैच जीतने ही होंगे. विदेशी गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण उसके लिए गेंदबाजी बड़ी चिंता का विषय बन गई है. उसके विदेशी तेज गेंदबाज फॉर्म और निरंतरता हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं.’

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(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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