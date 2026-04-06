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IPL 2026: कोलकाता और पंजाब के मैच को बारिश ने धोया, सिर्फ 22 गेंदों का हुआ खेल- सीजन का पहला मैच बेनतीजा
कोलकाता के ईडन गार्डेंस पर खेले जा रहे इस मैच की पहली पारी में ही तेज बारिश ने दस्तक देकर फैन्स का मूड बिगाड़ दिया. इंद्र देवता ने खेल पूरा होने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया.
IPL में सोमवार को ईडेन गार्डेंस में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा मैच बारिश के चलते बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया. मेजबान KKR की टीम ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था लेकिन सिर्फ 3.4 ओवर के खेल के बाद ही बारिश ने दस्तक दी और काफी इंतजार के बाद आखिरकार मैच रद्द हो गय, जिससे दोनों टीम को 1-1 अंक बांटना पड़ा. सिर्फ 22 गेंदों के खेल में ही केकेआर एक बार फिर मुश्किल में थी, जब उसने जेवियर बर्टलेट के एक ही ओवर में फिन एलन (6) और कैमरुन ग्रीन (4) के विकेट गंवा दिए. बारिश आने से पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे (8*) और अंगकृष रघुवंशी (7*) रन क्रीज पर थे. बारिश के वक्त केकेआर का स्कोर 25 रन पर 2 विकेट था.
मैच रद्द होने के साथ मौजूदा सत्र में नाइट राइडर्स के अंकों का खाता भी खुल गया. टीम को अपने शुरुआती दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था. मैच रद्द होने के साथ ही केकेआर ने राहत की सांस जरूर ली होगी. क्योंकि जब बारिश रुकी थी, उसे 35-40 मिनट तक अगर मैदान खेल के लिए तैयार हो जाता तो तब 5-5 ओवर में यह मैच पूरा कराया जा सकता था. ऐसे में केकेआर को सिर्फ 8 बॉल ही और खेलने को मिलती, जबकि 25 रन जोड़ने तक उसकी हालत पतली थी.
दूसरी ओर अपने शुरुआती दो मैच जीतने वाली पंजाब की टीम तीन मैच में पांच अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है. मौजूदा सत्र में पहली जीत की तलाश में जुटे नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन उन्हें शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा जब जेवियर बार्टलेट ने दूसरे ओवर में दो विकेट झटक लिए. बार्टलेट ने सलामी बल्लेबाज फिन एलेन (6) और कैमरन ग्रीन (4) को तीन गेंद के भीतर आउट करके नाइट राइडर्स को दोहरा झटका दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को कैच थमाए.
ग्रीन 25.20 करोड़ रुपये की कीमत के साथ सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं लेकिन उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा. इससे पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 18 और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दो रन बनाए थे. नाइट राइडर्स की टीम अपने शुरुआती दो मैच गंवा चुकी है. इस मैच के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार और नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान भी दर्शकों के बीच मौजूद थे. वह इस सत्र में पहली बार मैच देखने आए थे.
संयोग से पिछले सत्र में भी ईडन गार्डन्स में नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हुआ मैच (26 अप्रैल को) बारिश की वजह से प्रभावित हुआ था और दोनों टीम को 1-1 अंक बांटना पड़ा था.
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