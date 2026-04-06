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Ipl 2026 Match 13 Rr Vs Mi Pitch And Weather Report After Kkr Vs Pbks Match Washed Out Will Rain Affected Guwahati

IPL 2026: कोलकाता की बारिश के बाद मंगलवार को गुवाहाटी में रॉयल्स से भिड़ेगी मुंबई, क्या यहां भी खेल बिगाड़ेगा मौसम!

सोमवार को ईडन गार्डेंस में KKR और पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला गया मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. यह इस सीजन का पहला मैच था, जो बारिश में कुर्बान हो गया. अब मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स की टीम MI से गुवाहाटी में भिड़ेगी. कैसा है यहां के मौसम का हाल...

रियान पराग @Instagram

IPL में सोमवार का दिन बारिश के नाम रहा, जहां कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेले जाने वाला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. यहां KKR ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और सिर्फ 3.4 ओवर का खेल पूरा होने तक ही बारिश ने दस्तक दी, जो करीब 10.30 बजे तक थमी. बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैदान पर सुपर सोपर्स से भी पानी हटाकर तय समय तक उसे खेलने लायक नहीं बनाया जा सका. ऐसे में दोनों टीमों को यहां 1-1 अंक बांटना पड़ा. अब मंगलवार को सीजन का 13वां मैच गुवाहाटी का बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन खेले अब तक दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 5 बार की चैम्पियन मुंबई इंडियन्स को एक जीत और एक हार मिली है.

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम को बल्लेबाजी के मुफीद माना जाता है. इस ग्राउंड पर बड़े टोटल बनते हैं और जमकर चौके-छक्के भी लगते हैं. बरसापारा में पहली पारी का औसतन स्कोर 160 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 153 रन है. राजस्थान रॉयल्स (RR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच आईपीएल में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से मुंबई इंडियंस ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 14 मैच जीते हैं.

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, इस मुकाबले में बारिश होने की आशंका काफी कम है, हालांकि मैदान के आसपास बादल छाए रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को 6 रनों से हराया था. बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 36 गेंदों में 55 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे ध्रुव जुरेल ने महज 42 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने भी 18 गेंदों में 31 रनों का योगदान दिया था. गेंदबाजी में तुषार देशपांडे ने सिर्फ 24 रन देकर एक विकेट चटकाया था.

तुषार ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में 11 रनों का बचाव करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई थी. जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने भी नई गेंद से टीम के लिए बढ़िया काम किया है. वहीं, स्पिन में रवि बिश्नोई का जादू पिछले मुकाबले में खूब चला था. उन्होंने 41 रन देकर 4 विकेट निकाले थे.

दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस को आखिरी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. एमआई के बल्लेबाज 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगा सके थे. रोहित शर्मा (35) और सूर्यकुमार यादव (51 रन) को छोड़कर बाकी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. गेंदबाजी में दीपक चाहर, बुमराह और मिचेल सेंटनर काफी किफायती रहे थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे और कॉर्बिन बॉश काफी महंगे साबित हुए थे.

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(एजेंसी इनपुट्स के साथ)