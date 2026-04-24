  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Ipl 2026 Mi Vs Csk Losing Early Wickets Cost Us The Match Says Hardik Pandya As Csk Beat Mi By 103 Runs

IPL 2026: CSK के खिलाफ मुंबई से कहां हो गई चूक, MI की हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजों को नहीं बक्शा

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने घर में खेल रही मुंबई को 103 रनों की करारी हार का मुंह देखना पड़ा. यह उसके इतिहास की सबसे बड़ी हार है.

Published date india.com Updated: April 24, 2026 10:04 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Hardik Pandya CSK Beat MI
हार्दिक पांड्या और रुतुराज गायकवाड़ @BCCI-IPL

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को अपनी चिर-प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियन्स (MI) को 103 रनों से पीटकर धमाकेदार जीत दर्ज की है. यह टूर्नामेंट में इस सीजन उसकी तीसरी जीत है और इस जीत के बाद वह प्वॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर पहुंच गई है. वहीं मुंबई की टीम अपनी 5वीं हार के साथ 8वें पायदान पर है. मैच के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि उनकी टीम अपनी पारी के पावरप्ले में ही 3 विकेट गंवाकर पिछड़ चुकी थी और इसके बाद वह इस मैच में वापसी नहीं कर पाई.

बता दें मुंबई ने शुरुआती 2.3 ओवर में ही अपने टॉप 3 विकेट गंवा दिए,क्विंटन डिकॉक (7*), दानिश मालेवार (0) और नमन धीर (0) के रूप में मुंबई को टॉप 3 झटके लगे, जिससे वह दबाव में घिर गई. इसके बाद तिलक वर्मा (37) और सूर्यकुमार यादव (36) चौथे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी कर टीम को ट्रैक पर लाने की कोशिश की थी. लेकिन पिछले मैच के शतकवीर तिलक के आउट होने के बाद उसकी पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई.

अकील हुसैन ने नूर अहमद ने लगातार 3 ओवर में एमआई को चार करारे झटके देकर मैच से बिल्कुल ही बाहर कर दिया. अकील ने पहले तिलक को आउट कर चौथे विकेट की साझेदारी तोड़ी. इसके बाद हार्दिक पांड्या और शेरफेन रुदरफोर्ड को नूर ने आट कर दिया. इसके बाद अगले ओवर में एक छोर संभाले खड़े सूर्यकुमार यादव भी आउट हो गए.

मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, ‘पावरप्ले में जल्दी विकेट गंवाना हमेशा ही मुश्किल कर देता है. तब आप सिर्फ मैच का पीछा करते हैं और हम इस स्थिति से उबर ही नहीं पाए.’ पांड्या से पूछा गया कि क्या मैच के दूसरे हाफ क्या पिच का स्वभाव बदल गया था. इस पर मुंबई के कप्तान ने कहा, ‘मैं ऐसा नहीं कहूंगा. मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो यह कहना चाहेगा.’

पांड्या ने कहा, ‘उन्होंने (चेन्नई सुपर किंग्स) ने अच्छी बैटिंग की उन्होंने 207 रन बनाए. यह वही ट्रैक था और वही पिच थी. हमें बस अच्छी बैटिंग करनी थी. हां यह जरूर है कि वहां स्पिनरों को मदद मिल रही थी और उनकी बॉल ग्रिप कर रही थी. हमारे भी स्पिनरों ने अच्छी बॉलिंग की.’

मुंबई के इस कप्तान ने कहा, ‘इतना जरूर कहूंगा कि संजू ने बहुत ही शानदार पारी खेली और इस दौरान उनके बाकी बल्लेबाज आते रहे और तेजी से रन बनाने की कोशिश में रहे, जिसके चलते उनका यह शानदार टोटल खड़ा हुआ. मुझे लगता है कि इस पिच पर यह बढ़िया टोटल से भी ज्यादा बेहतर था.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

हार्दिक पांड्या ने कहा, ‘इस लक्ष्य का सफलता से पीछा करने के लिए हमारे लिए जरूरी था कि हम पावरप्ले में अच्छी शुरुआत करते और इसके बाद हमारे पास वह लय बनी रहती लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.’

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.