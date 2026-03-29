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IPL 2026 MI vs KKR: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दोनों टीमें जीत के साथ करना चाहेंगी शुरुआत, देखें प्लेइंग इलेवन
IPL 2026 MI vs KKR: मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला हो रहा है. यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन...
IPL 2026 MI vs KKR: आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें वानखेड़े स्टेडियम में आमने-सामने हैं. मुकाबला 29 मार्च को खेला जा रहा है. मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. वहीं कोलकाता की टीम, जिसकी कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं, पहले बल्लेबाजी करने उतरी है. दोनों टीमें सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहती हैं, इसलिए मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है.
मुंबई इंडियंस की ताकत
मुंबई इंडियंस इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जा रही है. टीम के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन खिलाड़ी हैं. ओपनिंग में रोहित शर्मा टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश करेंगे. मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी टीम को संभाल सकते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को परेशान कर सकते हैं. टीम का संतुलन काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिससे वह जीत की बड़ी दावेदार बनती है.
कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती
कोलकाता की टीम इस मैच में थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है. टीम के कुछ तेज गेंदबाज चोट के कारण बाहर हैं, जिससे उनकी गेंदबाजी कमजोर लग रही है. फिर भी टीम के पास सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन गेंदबाज हैं, जो मैच पलट सकते हैं. बल्लेबाजी में रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते हैं. हालांकि मुंबई जैसी मजबूत टीम के सामने कोलकाता को अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी.
हेड टू हेड रिकॉर्ड और आंकड़े
अगर पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुंबई ने 24 मैच जीते हैं. वहीं कोलकाता केवल 11 मैच जीत पाई है. खास बात यह है कि वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई का रिकॉर्ड और भी शानदार है, जहां उन्होंने ज्यादातर मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि पिछले सीजन में कोलकाता ने इसी मैदान पर जीत हासिल कर अपना लंबा हार का सिलसिला तोड़ा था, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है.
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे, एएम ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी.
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