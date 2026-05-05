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IPL 2026: रोहित शर्मा के दम पर मुंबई ने दर्ज की बड़ी जीत, प्वॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान से उछली- किसके पास ऑरेंज-पर्पल कैप

आईपीएम में मैचों के बाद मुंबई की टीम में लौटे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 44 बॉल में 84 रन ठोककर टीम को सीजन की तीसरी जीत दिलाने में कामयाबी दिलाई. अंकतालिका में भी मुंबई ऊपर उछली है.

Published date india.com Published: May 5, 2026 9:42 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Arun Kumar email india.com twitter india.com
Rohit Sharma vs LSG
रोहित शर्मा @IPL-BCCI

आईपीएल में इस बार फीकी पड़ी मुंबई इंडियन्स (MI) ने आखिरकार एक बार फिर जीत का स्वाद चख लिया है. उसने सोमवार को अपने घर में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) खेले हाई स्कोरिंग मैच में जीत दर्ज कर ली. लखनऊ ने यहां 229 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने रोहित शर्मा (84) और रयान रिकेल्टन (83) की दमदार पारियों के दम पर 6 विकेट से हासिल कर लिया. MI ने यह स्कोर 8 बॉल बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया.

रयान रिकल्टन के 32 गेंदों पर 83 (6 चौके, 8 छक्के) और रोहित शर्मा के 44 गेंदों पर 84 (6 चौके, 7 छक्के) की मदद से एमआई ने 229 का लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. इस मैच में हार्दिक की जगह मुंबई की कप्तानी सूर्यकुमार यादव ने की थी. हार्दिक बीमार होने की वजह से मैच का हिस्सा नहीं थे.

एमआई और एलएसजी मैच के बाद अंकतालिका में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. पंजाब किंग्स 9 मैचों से 13 अंक लेकर पहले स्थान पर है. आरसीबी 9 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद 10 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात टाइटंस 10 मैचों से 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है.

क्रम टीम मैच जीत हार बिना परिणाम अंक नेट रन रेट
1 पंजाब किंग्स (PBKS) 9 6 2 1 13 +0.855
2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 9 6 3 0 12 +1.420
3 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 10 6 4 0 12 +0.644
4 राजस्थान रॉयल्स (RR) 10 6 4 0 12 +0.510
5 गुजरात टाइटन्स (GT) 10 6 4 0 12 -0.147
6 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 9 4 5 0 8 +0.005
7 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 9 4 5 0 8 -0.895
8 कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 9 3 5 1 7 -0.539
9 मुंबई इंडियंस (MI) 10 3 7 0 6 -0.649
10 लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 9 2 7 0 4 -1.076

चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैचों से 8 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 9 मैचों से 8 अंक लेकर 7वें, कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों से 7 अंक लेकर 8वें, एमआई 10 मैचों से 6 अंक लेकर 9वें और एलएसजी 9 मैचों से 4 अंक लेकर 10वें स्थान पर है. समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर रन रेट की वजह से है.

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप बनी हुई है. अभिषेक ने 10 मैचों की 10 पारियों में 440 रन बनाए हैं. 9 मैचों की 9 पारियों में 433 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास पर्पल कैप है. भुवनेश्वर ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज के भी 9 मैचों से 17 विकेट हैं. कंबोज दूसरे नंबर पर हैं.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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