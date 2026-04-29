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IPL 2026 SRH vs MI: हैदराबाद के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस, 243 रन बनाने के बाद भी नहीं मिली जीत

IPL 2026 SRH vs MI: आईपीएल 2026 का आज 41वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया है. इस मैच में हैदराबाद ने जीत दर्ज की है.

Published date india.com Published: April 29, 2026 11:55 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
ipl 2026 match update
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IPL 2026 SRH vs MI: आईपीएल 2026 का 41वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी चुनी. टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. मुंबई की तरफ से रेयान रिकेल्टन ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इस मैच में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, और उनकी वापसी में अभी थोड़ा समय लग सकता है.

मुंबई की पारी रही दमदार

मुंबई की शुरुआत काफी तेज रही. रिकेल्टन और विल जैक्स ने पावरप्ले में ही तेज रन बनाए. टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए तेजी से आगे बढ़ा. जैक्स 46 रन बनाकर आउट हुए, वहीं सूर्यकुमार यादव फिर से ज्यादा रन नहीं बना सके. इसके बाद रिकेल्टन ने शानदार पारी खेलते हुए 44 गेंदों में शतक पूरा किया. उन्होंने 123 रन बनाकर टीम को 20 ओवर में 243 रन तक पहुंचा दिया. हार्दिक पंड्या ने भी अच्छी बल्लेबाजी की.

हैदराबाद की तेज शुरुआत

243 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद टीम ने भी तेज शुरुआत की. अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी की. सिर्फ 6 ओवर में टीम का स्कोर 92 रन पहुंच गया, जिससे मैच और रोमांचक हो गया. दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे हैं और टीम को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं.

मुंबई की मुश्किलें अभी भी जारी

इस सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन लगातार अच्छा नहीं रहा है. टीम कभी बल्लेबाजी में तो कभी गेंदबाजी में कमजोर नजर आई है. तिलक वर्मा टीम के टॉप स्कोरर हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाज उतना योगदान नहीं दे पा रहे. सूर्यकुमार यादव भी इस सीजन में फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी गेंदबाज असरदार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं.

प्लेऑफ की उम्मीद और आगे का रास्ता

मुंबई इंडियंस के लिए अब हर मैच बहुत अहम हो गया है. टीम के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है, लेकिन इसके लिए बाकी मैच जीतना जरूरी होगा. वानखेड़े स्टेडियम में आमतौर पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, इसलिए यहां मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहता है. अगर मुंबई को आगे बढ़ना है, तो उन्हें हर मैच को फाइनल की तरह खेलना होगा.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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