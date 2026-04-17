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IPL 2026: लगातार चौथा मैच हार गई मुंबई इंडियन्स, कोच महेला जयवर्धने ने ईमानदारी से बताई वजह
गुरुवार को वानखेड़े में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में मुंबई ने क्विंटन डिकॉक के शतक के दम पर 195 रन बनाए थे. लेकिन पंजाब ने 21 बॉल बाकी रहते यह मैच अपने नाम कर लिया.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में मुंबई इंडियन्स (MI) का खराब दौर जारी है. वह अपना 5वां मैच खेलने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ उतरी थी, जहां उसे 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. यह मुंबई की लगातार चौथी हार है और वह अंक तालिका में 9वें पायदान पर है, वहीं पंजाब की टीम इस प्वॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच चुकी है. मुंबई की 5 मैचों में यह चौथी हार थी. मुंबई की हार से बाद हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा कि टीम अभी भी स्पार्क ढूंढने की कोशिश कर रही है. इस हार के बाद हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा कि मुंबई की टीम खराब क्रिकेट नहीं खेल रही बल्कि बाकी टीमें उससे अच्छा खेल रही हैं.
मैच के बाद जयवर्धने ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हार का बोझ सिर्फ हार्दिक पर है. मुझे लगता है कि जब हम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं तो यह हम सभी पर होता है. यह काफी हद तक मुझ पर, मैनेजमेंट में शामिल हर किसी पर और उन सभी पर है कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं.’
जयवर्धने ने कहा, ‘मुझे पता है कि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. लेकिन दूसरी टीमें बहुत बेहतर हैं. जब वे इस तरह की शुरुआत करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है. हमें बस उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है, जो हम कर सकते हैं. हमें अपनी लय को पाने के लिए कुछ जीत हासिल करने की जरूरत है.’
उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम जो चार गेम हारे (दो बाहर और दो घर पर) वे अलग-अलग तरह के गेम थे. हमने कुछ बदलाव किए और कुछ बदलाव हमें इंजरी की वजह से करने पड़े. कुछ क्षेत्रों में हम बेहतर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी हमारे लिए परेशानी है. हमें इस पर और मेहनत करनी होगी.’
पिछले 5 मैचों में 1 विकेट हासिल नहीं कर सके बुमराह से जुड़े सवाल पर जयवर्धने ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. हम पावरप्ले में दबाव नहीं डाल रहे हैं. विपक्षी बल्लेबाज जानते हैं कि बुमराह के खिलाफ उन्हें रिस्क नहीं लेना है. मैं उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उसने विकेट क्यों नहीं लिया. हम देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं.’
उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी आपको थोड़ी किस्मत की भी जरूरत होती है. दूसरा गेंदबाज कुछ विकेट ले रहा है और फिर उसे कुछ मैच-अप मिलते हैं जिनमें वह बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा है. शुरुआत में श्रेयस को भी उसने अच्छी गेंद फेंकी लेकिन वह लकी नहीं रहा. मुझे लगता है कि एक बार जब वह विकेट लेना शुरू कर देगा, तो शायद उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा.’
रोहित शर्मा की वापसी पर उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट उन्हें लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता. सीजन की शुरुआत हुई है. हम रोहित पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहते.
(एजेंसी: आईएएनएस)
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