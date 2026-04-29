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IPL 2026: प्वॉइंट्स टेबल में औंधी पड़ी मुंबई का टॉप 4 में खड़ी SRH से मुकाबला आज, हेड टू हेड में कौन आगे!

5 बार की चैम्पियन मुंबई इंडियन्स अब तक सुस्त पड़ी है. 7 मैच खेलकर सिर्फ 2 जीत के साथ वह प्वॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है. वह आज राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी.

Published date india.com Published: April 29, 2026 11:00 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
MI vs SRH
मुंबई इंडियन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद @IPL-BCCI

IPL में आज यानी बुधवार को सीजन का 41वां मैच मुंबई इंडियन्स (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. वानखेड़े के मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच से मुंबई अब जीत की पटरी पर आने की कोशिश करेगी, जो सीजन के पहले हाफ तक बिल्कुल कमजोर साबित हुई है और वह 7 मैच खेलकर सिर्फ 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर 9वें पायदान पर है. वहीं विरोधी टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 8 मैचों में 5 जीत के साथ चौथे पायदान पर मौजूद है. वह प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश में होगी. वह पिछले 4 मैच लगातार जीतकर यहां पहुंची है.

MI को अपने पिछले मैच में वानखेड़े में ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 103 रन से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद एमआई को प्लेऑफ की किसी भी संभावना को जिंदा रखने के लिए अपने बाकी सभी मैच जीतने होंगे और इसकी शुरुआत SRH के खिलाफ ही करनी होगी. मुंबई के लिए यह टास्क आसान नहीं होने वाला है.

एमआई की टीम पूरे सीजन में कभी एक टीम की तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दमदार प्रदर्शन करती नजर नहीं आई है. कप्तान हार्दिक के लिए सभी खिलाड़ियों को एकजुट रखते हुए प्रदर्शन करवाना एक बड़ी चुनौती है. कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की फॉर्म और रोहित शर्मा की इंजरी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

एसआरएच की बात करें तो टीम 8 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर चौथे स्थान पर है. पैट कमिंस की वापसी के बाद टीम ज्यादा संतुलित और मजबूत हुई है. एसआरएच ने अपनेहैं. ऐसे में एसआरएच अपनी जीत की लय एमआई के खिलाफ उसके घर में भी बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी.

मुंबई के आज शाम के मौसम की अगर बात करें तो मैच के दौरान यहां का मौसम गर्म और साफ रहने की उम्मीद है. तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. लाल मिट्टी की यह पिच हार्ड और फ्लैट है, जिससे गेंदबाजों को सही बाउंस और गति मिलती है और बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेलते हैं. तेज गेंदबाजों को पारी की शुरुआत में थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ती है, बल्लेबाजी आसान हो जाती है.

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स्पिनर्स को बीच के ओवरों में अच्छा टर्न मिल सकता है, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है. शाम होते-होते ओस जमने की उम्मीद है, यह एक ऐसा फैक्टर है जो दूसरी इनिंग्स में चेज करने वाली टीम के लिए काफी फायदेमंद होगा. इसलिए टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं. MI vs SRH के बीच आईपीएल के अब तक 25 मुकाबले हुए हैं. एमआई ने 15, जबकि एसआरएच ने 10 मैच जीते हैं.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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