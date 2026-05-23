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श्रेयस अय्यर का कमाल: लखनऊ के खिलाफ जड़ा पहला IPL शतक, पंजाब को 7 विकेट से दिलाई जीत

IPL 2026 PBKS vs LSG: श्रेयस अय्यर ने आईपीएल करियर में अपना पहला शतक लगाकर पंजाब को लखनऊ के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत दिलाई.

Published date india.com Published: May 23, 2026 11:49 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
श्रेयस अय्यर का कमाल: लखनऊ के खिलाफ जड़ा पहला IPL शतक, पंजाब को 7 विकेट से दिलाई जीत
श्रेयस ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया और टीम को जीत दिलाई. (Photo from IPL)

सरपंच साहब के नाम से जाने वाले श्रेयस अय्यर ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया है, जिसकी बदौलत पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया. लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब को 197 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 18 ओवर में ही हासिल कर लिया. श्रेयस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 51 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. उन्होंने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया और टीम को जीत दिलाई.

लखनऊ के लिए इंग्लिस-पंत ने संभाली पारी

वहीं, लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 196 रन बनाए. शुरुआती ओवरों में टीम के तीन विकेट गिर गए. इसके बाद, जोश इंग्लिस ने 42 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली और टीम को संभाला. कप्तान ऋषभ पंत ने 26 रन बनाए और इंग्लिस के साथ 65 रनों से मदद की. मध्यक्रम में आयुष बदोनी ने 18 गेंदों पर 43 रन की आक्रामक पारी खेलकर रनगति बढ़ाई और एक ओवर में 24 रन भी ठोके, जिससे टीम मजबूत स्थिति में पहुंची.

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श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी ने पलटा मैच

197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत मजबूत रही. प्रभसिमरन सिंह ने 69 रनों की तेज पारी खेली, वहीं अन्य बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया. लेकिन असली कमाल श्रेयस अय्यर ने किया, जिन्होंने एक छोर संभालकर मैच को एकतरफा बना दिया. सूर्यवंश शेडगे और कूपर कोनोली के छोटे, लेकिन अहम योगदान ने भी टीम को मजबूती दी. श्रेयस की पारी ने पंजाब को लंबे समय बाद जीत दिलाई और टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया.

पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ रेस में बड़ा बदलाव

इस जीत के साथ, पंजाब किंग्स का छह मैचों से चला आ रहा हार का सिलसिला खत्म हो गया. टीम 15 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जिससे प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं. हालांकि, राजस्थान रॉयल्स की स्थिति अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि उसके अगले मैच के परिणाम से टॉप-4 की तस्वीर बदल सकती है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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