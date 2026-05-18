By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IPL 2026: प्लेऑफ की दौड़ में 3 टीमों का हो गया फैसला, हार का सिक्सर लगाने वाली पंजाब का क्या बचा है कोई चांस!
रविवार को RCB ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से पीटकर प्लेऑफ में सबसे पहले अपनी जगह पक्की कर ली है. इस बीच अब तक दो टीमें इस दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं, जबकि अंतिम 4 के बाकी 3 स्थान के लिए 7 टीमों में संघर्ष जारी है.
IPL 2026 Playoff Qualification Scenarios: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन में अपना खिताब बचाने की दौड़ में निकली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम दमदार फॉर्म में है. उसने रविवार को पंजाब किंग्स (PBKS) को पीटकर प्लेऑफ की दौड़ में सबसे पहले अपनी जगह पक्की कर ली है. इस सीजन यह उसकी 9वीं जीत थी और वह सबसे ज्यादा 18 अंकों के साथ पहले पायदान पर है. इस बीच इस सीजन अब तक 62 मैच खेलने तक दो अन्य टीमों की किस्मत का फैसला भी हो चुका है. ये दो टीमें हैं 5 बार की चैम्पियन मुंबई इंडियन्स (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), जो अंतिम 4 की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं. ऐसे में अब प्लेऑफ की दौड़ में सिर्फ 7 टीमों के बीच ही संघर्ष बाकी है.
प्लेऑफ की दौड़ में 7 टीमों के बीच मुकाबला
अब प्लेऑफ की दौड़ में बची 7 टीमों में से 4 के पास 2-2 मैच ही बचे हैं, जबकि बाकी 3 के पास सिर्फ एक-एक मैच ही बाकी हैं. ऐसे में उनके लिए स्थिति अब करो या मरो वाली हो गई है. यहां से हारने का मतलब है कि इस सीजन अंतिम 4 की दौड़ से वह बाहर.
पंजाब किंग्स ने किया हैरान
इस पूरे समीकरणों में सबसे ज्यादा हैरान पंजाब किंग्स (PBKS) ने किया है, जो इस सीजन के पहले हाफ तक लीग की सबसे मजबूत टीम के रूप में दिखाई दे रही थी. पंजाब पहले 7 मैच खेलने तक अजेय बनी हुई थी. इसके बाद सीजन के दूसरे हाफ में वह एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है. उसने लगातार 6 मैच गंवाकर हार का सिक्सर लगा दिया है और प्लेऑफ में उसकी स्थिति डामाडोल है और अब उसे 23 मई को अपने अंतिम मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स पर जीत के साथ-साथ किस्मत का भी साथ चाहिए होगा.
IPL 2026- 62 लीग मैचों के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) (Q)
|13
|9
|4
|0
|18
|+1.065
|2
|गुजरात टाइटंस (GT)
|13
|8
|5
|0
|16
|+0.400
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
|12
|7
|5
|0
|14
|+0.331
|4
|पंजाब किंग्स (PBKS)
|13
|6
|6
|1
|13
|+0.227
|5
|राजस्थान रॉयल्स (RR)
|12
|6
|6
|0
|12
|+0.027
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
|12
|6
|6
|0
|12
|+0.027
|7
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|13
|6
|7
|0
|12
|-0.871
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
|12
|5
|6
|1
|11
|-0.038
|9
|मुंबई इंडियंस (MI) (E)
|12
|4
|8
|0
|8
|-0.504
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) (E)
|12
|4
|8
|0
|8
|-0.701
- *Q- क्वॉलीफाई
- *E- प्लेऑफ की दौड़ से बाहर
अब मुश्किलों में घिरी है पंजाब
किंग्स को अब अपनी जीत के साथ-साथ यह समीकरण भी चाहिए कि राजस्थान और सीएसके जैसी टीमें अपने दोनों मुकाबले नहीं जीत जाएं. इसके अलावा नेट रन रेट में भी उसे कुछ कमाल करना होगा कि कहीं गलती से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) अपने अंतिम दोनों मैच जीतकर अपने कुल अंक 15 न कर ले, जहां नेट रन रेट से अंतिम 4 की किस्मत का फैसला हो.
प्लेऑफ के करीब GT
गुजरात टाइनटन्स 16 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है और वह 21 मई को सीएसके को अपने घर में हराकर आराम से अपनी जगह पक्की करने के मूड में होगी. लेकिन चेन्नई भी अभी अंतिम 4 की दौड़ में मजबूती से दिख रही है. ऐसे में वह भी इस मुकाबले में एड़ी चोटी का जोर लगाने को बेताब होगी.
सनराइजर्स की टीम 12 मैचों में 14 अंक लेकर तीसरे पायदान पर है. उसका मुकाबला भी चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है. वह भी अब कमजोर पड़ना नहीं चाहेगी. RCB की टीम प्लेऑफ में पहुंचकर भी उस पर नरम पड़ने के मूड में नहीं होगी क्योंकि वह प्लेऑफ की तैयारियों में ऐसी टीम को बिल्कुल आने देना नहीं चाहेगी, जो उसे कोई चुनौती पेश कर पाए.
इस समय मुंबई और लखनऊ की टीमें भले प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हों लेकिन वे अब दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ने वाली साबित हो सकती हैं. अब उनका मकसद रियल गेम चेंजर बनने का होगा, जो खुद तो अंतिम 4 में नहीं पहुंच पाए लेकिन किसी और टीम को भी अंतिम 4 की दौड़ से बाहर कर अपनी ताकत साबित करना चाहेंगे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें