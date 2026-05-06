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Ipl 2026 Points Table After Dc Vs Csk Match Chennai Super Kings Playoff Hopes Are Alive

IPL 2026: संजू सैमसन के दम पर प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है CSK, ऑरेंज कैप पर KL राहुल का कब्जा

दिल्ली कैपिटल्स को 155 रनों पर रोकने के बाद संजू सैमसन के बल्ले ने दहाड़ दिखाते हुए 15 बॉल बाकी रहते मैच चेन्नई सुपर किंग्स के नाम कर दिया.

चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया @IPL-BCCI

शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से रौंदकर प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है. यह CSK की इस सीजन 10 मैचों में 5वीं जीत है, जबकि अभी उसके पास लीग स्टेज के 4 मैच और बाकी हैं. अगर वह सभी मैचों में जीत दर्ज कर लेती है तो आराम से 18 अंक बना लेगी, जिससे उसे प्लेऑफ का टिकट आराम से मिल जाएगा.

अगर वह 4 में 3 भी जीत लेती है तो भी 16 अंकों के सहारे अच्छे नेट रन रेट (NRR) पर उसके चांस बन सकते हैं. अब सीएसके की टीम भी मिलकर परफॉर्म कर रही है. टीम में पहली बार खेल रहे कार्तिक शर्मा भी दमदार फॉर्म में है. इसके अलावा उसके गेंदबाज नूर अहमद, अकील हुसैन और गुरजपनीत सिंह बढ़िया लय में बॉलिंग कर टीम के लिए मौके बना रहे हैं.

बुधवार की जीत के बाद चेन्नई ने अंकतालिका में खुद को और मजबूत किया है. अब उसके 10 अंक हो चुके हैं और उसने छठे पायदान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. वहीं 8 अंकों पर मौजूद दिल्ली नंबर 7 पर बरकरार है. इस मैच से पहले दोनों टीमें 8-8 अंकों की बराबरी पर थीं.

DC vs CSK मैच के बाद IPL प्वॉइंट्स टेबल का हाल

क्रम टीम मैच जीत हार बिना परिणाम अंक नेट रन रेट 1 पंजाब किंग्स (PBKS) 9 6 2 1 13 +0.855 2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) 9 6 3 0 12 +1.420 3 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 10 6 4 0 12 +0.644 4 राजस्थान रॉयल्स (RR) 10 6 4 0 12 +0.510 5 गुजरात टाइटन्स (GT) 10 6 4 0 12 -0.147 6 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 10 5 5 0 10 +0.151 7 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 10 4 6 0 8 -0.949 8 कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 9 3 5 1 7 -0.539 9 मुंबई इंडियंस (MI) 10 3 7 0 6 -0.649 10 लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 9 2 7 0 4 -1.076

पंजाब किंग्स 9 मैचों से 13 अंक लेकर पहले, आरसीबी 9 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद 10 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात टाइटंस 10 मैचों से 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है.

चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों से 10 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों से 8 अंक लेकर 7वें, कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों से 7 अंक लेकर 8वें, एमआई 10 मैचों से 6 अंक लेकर नौवें और एलएसजी 9 मैचों से 4 अंक लेकर दसवें स्थान पर है. समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर रन रेट की वजह से है.

डीसी के केएल राहुल के पास एक बार फिर से ऑरेंज कैप पहुंच गई है. राहुल के 10 मैचों की 10 पारियों में 445 रन है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास पर्पल कैप है. भुवनेश्वर ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं.

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